出版：2026-Mar-11 10:58
更新：2026-Mar-11 10:58

全國兩會2026｜乒乓港隊積極備戰亞運　劉國梁稱香港有能力辦國際大賽

香港乒總主席余國樑（左）、世界乒乓球職業大聯盟理事會主席劉國梁（右）。（港台圖片）

第20屆亞運會將於今年9月在日本愛知·名古屋舉行。全國政協委員、香港乒乓總會主席余國樑接受港台訪問說，乒乓球是競爭大的項目，香港隊正積極備戰，其中男雙將採取「以老帶少」組合，由陳顥樺夥拍黃鎮廷，希望可衝擊獎牌。

亞運男雙陳顥樺夥黃鎮廷

對於有意見認為港隊運動員面臨青黃不接，余國樑認為，每個體育項目都惆悵這問題，但隨著陳顥樺、吳詠琳和蘇籽童等乒壇新星進步迅速，在世界賽取得好成績，不擔心港隊情況。

他又說，港隊男女子運動員經常一同訓練，平均水平不錯，兩年後的美國洛杉磯奧運，新設男女混合團體項目，相信對港隊是一種優勢，希望奧運會成績有突破。

世界乒乓球職業大聯盟總決賽去年底在紅磡體育館舉行，一連五日賽事吸引87,000人入場觀賽。本身是大聯盟理事會主席的全國政協委員劉國梁說，這項體壇盛事去年首次選址香港，反應理想，今年計劃移師到更大場館，期待有機會在啟德體育園舉行。

劉國梁︰粵港澳體育潛力無限

被問到粵港澳大灣區是否有條件申辦奧運會，劉國梁說，去年全運會成功舉辦，粵港澳體育發展有無限潛力，相信香港有能力舉辦國際大賽。

另外，奧運乒乓男單冠軍樊振東去年加盟德國球會，會否有機會重返國家隊效力，曾任國家隊總教練的劉國梁說，相信中國乒協正與對方溝通，留意到樊振東近月在海外賽事有不錯表現，可見中國的球星也可成為世界球星，在國際間贏得尊重。他認為體育無國界，這有助在賽場內外促進中德兩國的軟實力交流。

劉國梁又認為，飯圈文化衍生的網絡暴力和造謠令人反感，隨著相關部門重拳治理這亂象，相關情況已大有改善，強調真正球員是互相尊重、惺惺相惜，希望各人了解和尊重體育精神。

原文刊登於 香港電台

