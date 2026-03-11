全國兩會2026｜乒乓港隊積極備戰亞運　劉國梁稱香港有能力辦國際大賽

第20屆亞運會將於今年9月在日本愛知·名古屋舉行。全國政協委員、香港乒乓總會主席余國樑接受港台訪問說，乒乓球是競爭大的項目，香港隊正積極備戰，其中男雙將採取「以老帶少」組合，由陳顥樺夥拍黃鎮廷，希望可衝擊獎牌。

亞運男雙陳顥樺夥黃鎮廷

對於有意見認為港隊運動員面臨青黃不接，余國樑認為，每個體育項目都惆悵這問題，但隨著陳顥樺、吳詠琳和蘇籽童等乒壇新星進步迅速，在世界賽取得好成績，不擔心港隊情況。

他又說，港隊男女子運動員經常一同訓練，平均水平不錯，兩年後的美國洛杉磯奧運，新設男女混合團體項目，相信對港隊是一種優勢，希望奧運會成績有突破。