歐聯｜熱刺作客馬德里體育會慘敗　年輕門將悲劇17分鐘

歐聯16強展開，英超3支球會全部未能贏波，當中熱刺更是慘不忍睹，作客以2:5不敵馬德里體育會，22歲門將堅斯基（Antonin Kinsky）災難級表現令他上陣17分鐘就被換走。至於利物浦作客亦以0:1不敵加拉塔沙雷，相反紐卡素卻交出意外戰果，以1:1賽和巴塞隆拿。
22歲的堅斯基在今場歐聯獲杜陀（Igor Tudor）委以重任，擔任熱刺的正選守門員。然而這位捷克門將在6分鐘回傳踢歪，給予馬體會機會，由馬高斯洛蘭迪（Marcos Llorente）攻入領先。14分鐘輪到熱刺後防的接連犯錯，由基沙文（Antoine Griezmann）為馬體會拉開比數。1分鐘後，堅斯基又一次犯錯，今次他漏踢之下，由祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）射入成3:0。杜陀在17分鐘就把堅斯基換出，由原本的正選門將古里莫維卡里奧（Guglielmo Vicario）上陣。但維卡里奧在5分鐘後又失守，被拿洛文特（Robin Le Normand）射成4:0。熱刺4分鐘後，由柏度樸路（Pedro Porro）追回一球，不過半場熱刺仍輸1:4。換邊之後熱刺又再失守，艾華利斯在55分鐘為馬體會拉開5:1，雖然蘇蘭基（Dominic Solanke）追多球，但熱刺首回合仍輸2:5。
馬德里體育會對熱刺精華
對於起用堅斯基作正選，杜陀對17分鐘換人的決定表示：「這是非常罕有，我執教15年過去從未試過這樣做。這是必須保護球員，也保護球隊，這是難以置信的狀況。在比賽之前這是正確的選擇，考慮到維卡里奧的壓力，東尼（堅斯基）是一個好的門將，在此之後很容易就這不是正確決定。我有與東尼在賽後談論過，他是個很陽光的少年，好的門將，不幸是發生在這場大賽，犯下這大錯。在比賽開局對我們就很艱難，在這時候我們很脆弱，很虛弱。」有記者質疑，杜陀領軍4場全敗，由他接掌熱刺是否困難的任務，僅上任24日的杜陀表示：「我並不這麼認為。我清楚我們目前的狀況以及存在的問題。每場比賽都會發生一些事情，很難解釋。」
耶馬爾補時為巴塞追平紐卡素
至於另一支英超球隊的利物浦，作客土耳其同樣輸波，前英超球員的勒美拿（Mario Lemina）在7分鐘為加拉塔沙雷打開紀錄之下，這支土耳其班霸主場以1:0力克利物浦。而紐卡素主場卻差點擊敗西甲的巴塞隆拿，在哈維班尼斯（Harvey Barnes）86分鐘建功，一度令喜鵲有機會領先首回合，不過耶馬爾（Lamine Yamal）在補時6分鐘為巴塞追平，首回合雙方踢平1:1。而德甲的拜仁慕尼黑作客大炒意大利僅餘的16強代表阿特蘭，在米高奧利斯（Michael Olise）梅開二度之下，拜仁作客6:1擊敗阿特蘭大，阿特蘭大僅憑柏沙歷（Mario Pasalic）在補時「破蛋」。