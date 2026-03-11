歐聯｜熱刺作客馬德里體育會慘敗　年輕門將悲劇17分鐘

歐聯16強展開，英超3支球會全部未能贏波，當中熱刺更是慘不忍睹，作客以2:5不敵馬德里體育會，22歲門將堅斯基（Antonin Kinsky）災難級表現令他上陣17分鐘就被換走。至於利物浦作客亦以0:1不敵加拉塔沙雷，相反紐卡素卻交出意外戰果，以1:1賽和巴塞隆拿。

22歲的堅斯基在今場歐聯獲杜陀（Igor Tudor）委以重任，擔任熱刺的正選守門員。然而這位捷克門將在6分鐘回傳踢歪，給予馬體會機會，由馬高斯洛蘭迪（Marcos Llorente）攻入領先。14分鐘輪到熱刺後防的接連犯錯，由基沙文（Antoine Griezmann）為馬體會拉開比數。1分鐘後，堅斯基又一次犯錯，今次他漏踢之下，由祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）射入成3:0。杜陀在17分鐘就把堅斯基換出，由原本的正選門將古里莫維卡里奧（Guglielmo Vicario）上陣。但維卡里奧在5分鐘後又失守，被拿洛文特（Robin Le Normand）射成4:0。熱刺4分鐘後，由柏度樸路（Pedro Porro）追回一球，不過半場熱刺仍輸1:4。換邊之後熱刺又再失守，艾華利斯在55分鐘為馬體會拉開5:1，雖然蘇蘭基（Dominic Solanke）追多球，但熱刺首回合仍輸2:5。