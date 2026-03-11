網球｜莎巴蘭卡印第安韋爾斯　輕取大坂直美入八強

在美國舉行的印第安韋爾斯公開賽，世界排名第1的莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）在16強以直落兩盤淘汰日本球手大坂直美。至於柏奧蓮妮（Jasmine Paolini）就意外不敵外圍賽晉級球手。

女單16強的比賽，莎巴蘭卡遇上賽事的16號種子大坂直美，二人自2018年交手，大坂直美在美國公開賽將莎巴蘭卡淘汰後，就未有再碰頭。不過今次交手，莎巴蘭卡首盤先以6:2的局數領先。雖然大坂直美第2盤發揮較好，但仍輸4:6，以直落兩盤被淘汰，比賽僅進行1小時20分鐘。莎巴蘭卡賽後表示：「這真的難以置信，在過去多年我們竟然只對過一次。我幾肯定中間我們打過很多比賽。她復出後的表現不錯。我對賽果很高興，至少比上次好。」