NBA｜熱火艾迪巴約狂轟83分　大勝巫師21分

邁亞密熱火的艾迪巴約（Bam Adebayo），在周二（10日）晚主場狂轟83分，成為聯盟第2單場得分紀錄，並協助熱火以150:129大勝華盛頓巫師。至於聖安東尼奧馬刺亦繼續贏波，主場以125:116擊敗波士頓塞爾特人。

在東岸排尾二的巫師，今場再缺少了泰爾楊格（Trae Young），面對在爭取季後賽資格的熱火，全場從未領先，首節追和過13:13之後，比賽開始向熱火一面倒。艾迪巴約上半場已經24次起手入13球，取得43分。進入第3節熱火更是拉開過27分，在第 4節的垃圾時間，隊友不斷供應艾迪巴約取分，而他亦獲得16個罰球，單節再取21分，令他今場最終取得83分，成為僅次張伯倫（Wilt Chamberlain）的聯盟單場第2得分紀錄。同時亦以43個罰球36中，創NBA罰球次數及命中次最的紀錄。張伯倫的得分紀錄是在1962年創下，單場攻入100分，而高比拜仁（Kobe Bryant）就曾單場攻入81分，現在被艾迪巴約打破。熱火目前以37勝29負，在東岸排第6，與第7的奧蘭多魔術只有2場敗仗距離。