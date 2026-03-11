NBA｜熱火艾迪巴約狂轟83分　大勝巫師21分

邁亞密熱火的艾迪巴約（Bam Adebayo），在周二（10日）晚主場狂轟83分，成為聯盟第2單場得分紀錄，並協助熱火以150:129大勝華盛頓巫師。至於聖安東尼奧馬刺亦繼續贏波，主場以125:116擊敗波士頓塞爾特人。
在東岸排尾二的巫師，今場再缺少了泰爾楊格（Trae Young），面對在爭取季後賽資格的熱火，全場從未領先，首節追和過13:13之後，比賽開始向熱火一面倒。艾迪巴約上半場已經24次起手入13球，取得43分。進入第3節熱火更是拉開過27分，在第 4節的垃圾時間，隊友不斷供應艾迪巴約取分，而他亦獲得16個罰球，單節再取21分，令他今場最終取得83分，成為僅次張伯倫（Wilt Chamberlain）的聯盟單場第2得分紀錄。同時亦以43個罰球36中，創NBA罰球次數及命中次最的紀錄。張伯倫的得分紀錄是在1962年創下，單場攻入100分，而高比拜仁（Kobe Bryant）就曾單場攻入81分，現在被艾迪巴約打破。熱火目前以37勝29負，在東岸排第6，與第7的奧蘭多魔術只有2場敗仗距離。
邁亞密熱火對華盛頓巫師精華
雲班耶馬領馬刺贏塞爾特人
西岸第2位的馬刺就繼續追趕榜首，在雲班耶馬（Victor Wembanyama）攻入生涯最多的8個3分波之下，個入獨取39分及11個籃板，協助馬刺主場以125:116贏塞爾特人取得5連勝，同時戰績改寫為48勝17負，落後榜首奧克拉荷馬城雷霆2.5場。上屆總亞軍的印第安納溜馬就緣盡季後賽，球隊與聯盟另一支戰績最差的薩克拉門托帝王對賽，作客輸109:114，連輸第10場，並以15勝50負的戰績，肯定無法出戰季後賽。
東岸「一哥」的底特律活塞終止4連敗的頹勢，以138:100大勝布魯克林籃網，繼續在東岸領先。金州勇士就再輸一場，主場加時124:130不敵芝加哥公牛。其他比賽，洛杉磯湖人120:106贏明尼蘇達木狼；費城76人主場以139:129擊敗孟菲斯灰熊；阿特蘭大鷹隊124:112主場贏達拉斯獨行俠；侯斯頓火箭主場113:99擊敗多倫多速龍；鳳凰城太陽129:114贏密爾沃基公鹿；夏洛特黃蜂作客103:101險勝波特蘭拓荒者。