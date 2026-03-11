世界盃｜基爾獲加宣布退出國際賽　回顧英格蘭決賽失利

轉投般尼的英格蘭國腳基爾獲加（Kyle Walker），在周二（10日）宣布不會代表英格蘭出戰今夏的世界盃，從國際賽中退役。而他出在一個網台節目上，表達對英格蘭國家隊一直未能再贏得冠軍的看法。 96次代表英格蘭的獲加，自2011年開始為三獅軍團上陣，對上一次是去年3月的世界盃外圍賽對阿爾巴尼亞。歷任卡比路（Fabio Capello）、鶴臣（Roy Hodgson）、修夫基（Gareth Southgate）及杜曹（Thomas Tuchel）4位主帥，是英格蘭史上第10上陣最多的球員，而他卻在周二宣布退出國際賽，意味將不會代表英軍出戰6月的世界盃決賽周。他表示：「我很遺憾做出這個決定，但我也為自己代表英格蘭所取得的成就感到非常自豪。今天，一切都將結束。對我來說，能夠為我的國際賽場生涯畫上一個圓滿的句號，也是一件好事。」

他在加利尼維利（Gary Neville）的網上節目上談論自己退出國家隊及對英軍的決定，並指出英格蘭一直的問題：「我認為這是心態。我很長時間效力熱刺，亦打入過很多決賽。當你環顧更衣室時，你會發現他們都有一些贏過冠軍的成員。我記得我加盟曼城，在聯賽盃對阿仙奴。我看到以及想，我們會贏了。因為你會見到有甘賓尼（Vincent Kompany）、大衛施華（David Silva）、阿古路（Sergio Aguero）、奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne），你會覺得這可以了。之後甘賓尼和大衛施華入沒，而我覺得這是我們在對克羅地亞（2018年世界盃四強）時所缺乏的。」

溫布萊壓力太大 他續說：「當文迪蘇傑（Mario Mandzukic）、比列錫（Ivan Perisic）、莫迪歷（Luka Modric），這些球員都在不同聯賽贏過多次冠軍時，他們可能不像其他球員那樣承受着巨大的壓力，儘管冠軍對他們來說意義同樣重大。他們可能沒有像英格蘭球員一樣，背負整個國家的壓力。」他說：「你會看到，有些人會因此走去跳運河，包廂裡一片沸騰，看着看着就會想，壓力肯定很大。雖然我們之前並沒有感受到壓力，但一旦進入決賽，壓力就來了。」

歐國盃決賽未有為領先狀況訓練

對於2020年的歐洲國家盃決賽輸給意大利，他表示：「在溫布萊是一次傷痛，我認為一切都因為是在溫布萊。我們被追平時的狀況，要知道我們已經有多少場比賽沒有失球了。這是一場我們不想失球的比賽，而我們就失了。這場比賽意義重大，尤其是在歐聯決賽失利後，你肯定想重新振作，為國爭光。當離勝利如此近，卻要靠12碼分出勝負。這太殘酷了，我認為西班牙（2024年決賽）其實表現更好，他們本該贏得那屆冠軍。而2020年歐國盃決賽12碼失利，真是令人難以接受。」

他指：「現在回看，我們可能是因為沒有為領先1:0進行訓練，回顧我在曼城的時候，不論是領先1:0、2:0還是0:0，我們都保持着一樣的打法，這是堅持的。我們都知道不論是被追平或領先，我們都會以同樣的方式、陣型和狀態取得入球。」對於杜曹，他表示：「當我第一次加入訓練，杜曹知道如何保持控球，像歐洲足球，而不是英式那種快速推進、像打籃球一樣的風格。」