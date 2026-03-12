歐霸｜16強開戰 里爾維拉「細」均力敵

兩軍暫時在所屬聯賽同樣要為下屆歐戰一席位努力。法甲代表里爾在歐霸聯賽4勝4負第18名打入淘汰圈附加賽，但遇上級數不高的貝爾格萊德紅星，主場先輸1比0；反而作客先靠39歲的老牌鋒將基奧特(Giroud)入波，總比數追成1比1，再進入加時由後備兵尼敦尼葛(Nathan Ngoy)奠勝，驚險擊敗對手晉級。

被列為歐霸奪標大熱的阿士東維拉，周四深夜在16強首回合作客法國里爾；兩軍近期攻力大降，互無贏波把握，先取入球中位數[2.5/3]球「細」盤最穩。(球賽編號FB5330，3月13日01:45開賽)

里爾上屆在歐聯16強止步，如今同樣力爭首次殺入歐霸八強。球隊年頭曾經歷各項賽事5連敗，慶幸今場迎擊英超前列分子維拉前的表現已回穩；近4戰取得3勝1和，並連續9場比賽「總入球」最多只有2球。球隊鋒力雖欠把握，但土耳其門將奧沙治(Ozer)穩健，近4戰只失1球，今場以守為攻跟勁敵周旋。

維拉今季走勢大起大跌，季初低迷之後強力反彈，在英超一度有機會挑戰榜首阿仙奴；但近期卻徘徊低谷，已落後多賽1場的阿仙奴16分並跌出英超三甲。自從歐霸聯賽尾輪贏波取第2名直入16強後，維拉近7戰只得1勝，包括在英足盃出局。

球隊貴為上屆歐聯八強分子，僅受挫法甲班霸PSG出局；今屆「降呢」踢歐霸備受外界看好；只是近7戰只入5球，是成績大幅下滑的主因，曾為兩支西甲球隊共奪取4屆歐霸冠軍的主帥艾馬利(Emery)，在聯賽連敗後認為球隊在結構上出現問題，急須解決。

球隊兩大英格蘭主力、箭頭奧尼屈堅斯(Ollie Watkins)及摩根羅渣士(Morgan Rogers)近期同陷入球荒；加上又要後顧周日作客曼聯的英超前列大戰，今場首回合作客里爾的部署會傾向保守，入球「細」盤最值博。

相關連結：香港賽馬會 - 足球資訊