歐聯｜皇家馬德里華維迪戴帽贏曼城　英超6隊全部首回合不勝

雖然6支英超球會全部打入歐聯的16強，但是6隊首回合全部未能贏波，當中曼城更作客以0:3不敵皇家馬德里，費特歷高華維迪（Federico Valverde）個人大演帽子戲法，而阿仙奴亦在作客下以1:1迫和利華古遜，車路士更是在巴黎以2:5輸給上屆冠軍巴黎聖日耳門。
曼城再一次與皇馬在歐聯淘汰賽碰頭，藍月亮首回合先要作客班拿貝球場。不過球隊20分鐘已經失守，皇馬一次快速反擊由華維迪推過出迎的基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）射入空門。7分鐘後再一次是華維迪，在禁區射地波入網，為皇馬拉開比數。之後42分鐘華維迪完成帽子戲法，令皇馬半場3球領先。曼城換邊之後未能追回比數，在58分鐘更因為當拿隆馬禁區撲跌雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior），被判罰12碼，不過雲尼斯奧斯主射被當拿隆馬救到，曼城最終首回合仍要輸0:3。
皇家馬德里對曼城精華
曼城主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）賽後，承認球隊沒太多機會反勝：「我們無法否認，這是一個壞的結果。第一個入球是沒有做好防守，在他們擁有如華維迪這樣有質素的球員，這是一個困難的結果。不過顯然，3:0總好過4:0，我們有6日時間，我們會恢復，之後先對韋斯咸，然後我們的球員會盡力。」對於球隊出線，他指：「現在的話，沒太多，不過我不是那種不會嘗試的人。現在是最困難的，不過我們的想法是我們如何做得更好，在前線更加活躍，我們仍會努力的。」
阿仙奴靠12碼迫和利華古遜
另外2支的英超隊伍同樣未能贏波，英超榜首的阿仙奴作客德甲利華古遜，球隊下半場初段就失守，但是末段由夏維斯（Kai Havertz）射入12碼追平，首回合維持1:1。不過車路士就沒有這麼輕鬆，球隊作客以2:5不敵衞冕的巴黎聖日耳門。6支英超球隊3隊首回合落後3球以上，僅阿仙奴與紐卡素取得和局。而另一場16強比賽，挪威的波杜基林特繼續有水準演出，主場以3:0擊敗士砵亭，在歐聯連贏第5場。