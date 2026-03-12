歐聯｜皇家馬德里華維迪戴帽贏曼城　英超6隊全部首回合不勝

雖然6支英超球會全部打入歐聯的16強，但是6隊首回合全部未能贏波，當中曼城更作客以0:3不敵皇家馬德里，費特歷高華維迪（Federico Valverde）個人大演帽子戲法，而阿仙奴亦在作客下以1:1迫和利華古遜，車路士更是在巴黎以2:5輸給上屆冠軍巴黎聖日耳門。

曼城再一次與皇馬在歐聯淘汰賽碰頭，藍月亮首回合先要作客班拿貝球場。不過球隊20分鐘已經失守，皇馬一次快速反擊由華維迪推過出迎的基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）射入空門。7分鐘後再一次是華維迪，在禁區射地波入網，為皇馬拉開比數。之後42分鐘華維迪完成帽子戲法，令皇馬半場3球領先。曼城換邊之後未能追回比數，在58分鐘更因為當拿隆馬禁區撲跌雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior），被判罰12碼，不過雲尼斯奧斯主射被當拿隆馬救到，曼城最終首回合仍要輸0:3。