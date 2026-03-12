世界盃｜伊朗體育部長指不會參賽　恩芬天奴稱特朗普仍歡迎球隊

伊朗出席世界盃決賽周仍然成謎，雖然國際足協（FIFA）會長恩芬天奴（Gianni Infantino）透過社交平台指與美國總統特朗普（Donald Trump）進行了討論，稱特朗普仍歡迎伊朗出席比賽，但是伊朗體育部長就指控美國與以色列在8個月內2次攻擊伊朗，因此伊朗不可能參與世界盃。
伊朗體育及青年部長當耶馬尼（Ahmad Donyamali）向國營電視台表示，國家隊在美國參賽並不安全：「基於他們對伊朗犯下的邪惡行徑，他們在短短8、9個月內對我們發動了2場戰爭，殺害和迫害成千上萬的伊朗人民，所以我們絕對不可能參加世界盃。」伊朗目前未有正式提出退賽，不過有傳國際足協已在尋找替代方案。伊朗原定在6月15日會在美國的加州對新西蘭，之後6月21日對比利時以及分組最後一場，去到西雅圖對埃及。
恩芬天奴就在社交平台上，透露有與特朗普商討世界盃事宜：「在傍晚，我與美國總統特朗普見面，討論即將舉行的世界盃準備情況，大家的興奮程度在餘下93日開始日益高漲。我們還談及伊朗的情況，事實上伊朗取得了世界盃決賽周的參賽資格。在討論中，特朗普總統重申，當然歡迎伊朗在美國參賽。現在我們比以前更需要像世界盃這樣的活動，來拉近人們距離，我深深感激美國總統的支持，並再次展示用足球團結世界。」美國白宮官員亦向媒體證實恩芬天奴的說法。