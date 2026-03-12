德國冬殘奧選手頒獎台表達抗議　與俄羅斯保持距離

在意大利米蘭舉行的冬季殘奧會，有德國運動員在頒獎禮上表達容許俄羅斯參賽的抗議，在播放俄羅斯國歌是以背對國旗，並在合照中與金牌的俄羅斯代表保持距離。

俄羅斯今屆有6名運動員獲准以代表俄羅斯名義參加冬殘奧，其中比姬安（Anastasiia Bagiian）與她的引導員仙歷亞堅（Sergei Siniakin）在女子視障組的越野滑雪贏得金牌，而德國的卡絲美雅（Linn Kazmaier）獲得銀牌。在頒獎時她們背對着俄羅斯人，事後卡絲美雅向德國《圖片報》表示：「獎牌頒獎禮感到有點奇怪，我不認識他們（俄羅斯選手），我不知道她們是否與我們一樣不支持俄羅斯的體制。可能她們是好人，或者我們可以成為朋友。但這完全被政治所掩蓋，就太可惜了。這時為甚麼我們戴上帽子，不面向國旗，因為我們不支持它。」