德國冬殘奧選手頒獎台表達抗議　與俄羅斯保持距離

在意大利米蘭舉行的冬季殘奧會，有德國運動員在頒獎禮上表達容許俄羅斯參賽的抗議，在播放俄羅斯國歌是以背對國旗，並在合照中與金牌的俄羅斯代表保持距離。
俄羅斯今屆有6名運動員獲准以代表俄羅斯名義參加冬殘奧，其中比姬安（Anastasiia Bagiian）與她的引導員仙歷亞堅（Sergei Siniakin）在女子視障組的越野滑雪贏得金牌，而德國的卡絲美雅（Linn Kazmaier）獲得銀牌。在頒獎時她們背對着俄羅斯人，事後卡絲美雅向德國《圖片報》表示：「獎牌頒獎禮感到有點奇怪，我不認識他們（俄羅斯選手），我不知道她們是否與我們一樣不支持俄羅斯的體制。可能她們是好人，或者我們可以成為朋友。但這完全被政治所掩蓋，就太可惜了。這時為甚麼我們戴上帽子，不面向國旗，因為我們不支持它。」
《圖片報》亦報道，卡絲美雅的組合亦拒絕參與在頒獎後的合照。她的引導科莉安保文（Florian Baumann）表示：「4年前在北京，我們與烏克蘭人有很好的交流，我們想向他們支持。這與俄羅斯運動員自身無關，這對他們多數人都很困難。不過是國際奧委（IPC）決定讓俄羅斯可以參賽，以他們的旗幟、他們的國歌以及完整的代表，而當烏克蘭人也在場，我就是覺得這不正確。」IPC指，他們有留意到有關抗議，並在收集證據再作調查，而德國殘奧委表示：「這是對他們的友好，烏克蘭運動員表達聲援。」俄羅斯在星期一贏得首面金牌，當時未有人作出抗議。