體育
出版：2026-Mar-12 12:22
更新：2026-Mar-12 12:22

巴塞隆拿球迷去錯球場　睇歐聯變睇英甲

2026 03 10T164745Z 552727283 UP1EM3A1ANJP1 RTRMADP 3 SOCCER CHAMPIONS NEW BAR

紐卡素的聖占士公園球場。(路透社)

周二（10日）晚的歐聯16強，西甲榜首的巴塞隆拿作客英超的紐卡素，不過一個英語能力一般的西班牙球迷，可能輸入錯了球場名，把紐卡素的聖占士球場，當成了英甲埃克塞特的聖占士公園球場，結果去錯了366英里外的埃克塞特，球迷肯定錯過巴塞的歐聯，不過埃克塞特還是邀請他看了一場英甲。

這名西班牙球迷，從倫敦前赴了埃克塞特。他抵達埃克塞特的聖占士公園球場（St James Park）時，向職員出示了歐聯的門票，職員就知道他搞錯了場地，不過職員沒有將他趕走，而是邀請了他觀看同日舉行的英甲聯賽，對林肯城的比賽。因為埃克塞特在英格蘭南部，紐卡素在東北相距366英里，兩隊的主場都是聖占士公園，不過紐卡素的是有多個標點的聖占士公園（St James’ Park）。

埃克塞特的球迷經理表示：「我們其中一個義工來到辦公室，告訴我們這個人原本期望來看巴塞隆拿。他的英語不太靈光，不過據我們了解，他來自倫敦的。我估計他是把聖占士公園球場（St James Park）輸入在電話，然後跟着導航走到來這裡。他是有點沮喪和尷尬，所以我們就給他一張門票，可以在真正的聖占士公園看比賽。並希望他隨時再回來。」在東北比賽的巴塞隆拿最後迫和了紐卡素，而在南方的埃克塞特，就主場輸0:1。

螢幕擷取畫面 2026 03 12 121950 HDHiEPFWwAA9 7V HDHiEPDWMAAeb1s

