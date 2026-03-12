巴塞隆拿球迷去錯球場　睇歐聯變睇英甲

周二（10日）晚的歐聯16強，西甲榜首的巴塞隆拿作客英超的紐卡素，不過一個英語能力一般的西班牙球迷，可能輸入錯了球場名，把紐卡素的聖占士球場，當成了英甲埃克塞特的聖占士公園球場，結果去錯了366英里外的埃克塞特，球迷肯定錯過巴塞的歐聯，不過埃克塞特還是邀請他看了一場英甲。

這名西班牙球迷，從倫敦前赴了埃克塞特。他抵達埃克塞特的聖占士公園球場（St James Park）時，向職員出示了歐聯的門票，職員就知道他搞錯了場地，不過職員沒有將他趕走，而是邀請了他觀看同日舉行的英甲聯賽，對林肯城的比賽。因為埃克塞特在英格蘭南部，紐卡素在東北相距366英里，兩隊的主場都是聖占士公園，不過紐卡素的是有多個標點的聖占士公園（St James’ Park）。