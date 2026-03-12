熱門搜尋:
體育
出版：2026-Mar-12 13:03
更新：2026-Mar-12 13:03

網球｜祖高域印第安韋爾斯16強止步　艾卡拉斯輕鬆入八強

2026 03 12T042516Z 1877910198 MT1USATODAY28469351 RTRMADP 3 TENNIS BNP PARIBAS OPEN DAY 11

祖高域16強不敵英國的達柏。(路透社)

美國印第安韋爾斯公開賽，5屆冠軍的祖高域（Novak Djokovic）在16強以盤數1:2不敵英國的達柏（Jack Draper）出局。而頭號種子艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）就以盤數2:0擊敗挪威的魯迪（Casper Ruud）晉級八強。

上屆印第安韋爾斯的冠軍達柏，在16強就要與祖高域交手。在手臂受傷休養8個月後復出的達柏，首盤先輸局數4:6。不過第2盤他以同樣的比數，將盤數追平，雙方要打到決勝第3盤。第3盤祖高域一度領先局數6:5，不過仍被達柏迫到最後的決勝局，最終達柏以細分7:5取勝，花了2小時35分鐘才完成比賽。他的八強對手會是梅韋迪夫（Daniil Medvedev）。達柏賽後表示：「我仍然覺得自己離理想的比賽狀態還差得很遠。我來到這裡，是憑藉著決心贏得了這場比賽。」

至於艾卡拉斯在另一場16強比賽，先以局數6:1領先魯迪，雖然第2盤要打到決勝局，但仍贏細分7:2，以盤數2:0晉身八強。女單方面，波蘭的施維雅迪（Iga Swiatek）以2:0盤數擊敗捷克的莫祖娃（Karolina Muchova），而5號種子碧古拉（Jessica Pegula）就同樣2:0贏瑞士的賓絲（Belinda Bencic）。

