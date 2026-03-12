NBA｜金塊大炒火箭36分　魔術主場贏騎士

在祖傑（Nikola Jokic）個人交出今季第25場「三雙」之下，丹佛金塊主場大勝侯斯頓火箭36分，在這場西岸對決以129:93勝出。而東岸的奧蘭多魔術在主場以128:122擊敗克里夫蘭騎士。

祖傑與杜蘭特（Kevin Durant）的對碰，沒有變得緊湊，火箭在首節領先過5分之後，整場比賽就一面倒由金塊主導。隨着祖傑與卡馬朗莊臣（Cameron Johnson）第3節各取10分，金塊以24分優勢進入最後一節，金塊亦收起了主力球員，不過祖傑上陣30分鐘已取得16分、13次助攻及12個籃板，個人今季第25次三雙，協助金塊以126:93大勝。金塊的謝姆梅利（Jamal Murray）取得全場最多的30分。至於杜蘭特今場雖然8投5中，但就只有11分。金塊目前在西岸排第6，而火箭排第4。