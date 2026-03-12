NBA｜金塊大炒火箭36分　魔術主場贏騎士

在祖傑（Nikola Jokic）個人交出今季第25場「三雙」之下，丹佛金塊主場大勝侯斯頓火箭36分，在這場西岸對決以129:93勝出。而東岸的奧蘭多魔術在主場以128:122擊敗克里夫蘭騎士。
祖傑與杜蘭特（Kevin Durant）的對碰，沒有變得緊湊，火箭在首節領先過5分之後，整場比賽就一面倒由金塊主導。隨着祖傑與卡馬朗莊臣（Cameron Johnson）第3節各取10分，金塊以24分優勢進入最後一節，金塊亦收起了主力球員，不過祖傑上陣30分鐘已取得16分、13次助攻及12個籃板，個人今季第25次三雙，協助金塊以126:93大勝。金塊的謝姆梅利（Jamal Murray）取得全場最多的30分。至於杜蘭特今場雖然8投5中，但就只有11分。金塊目前在西岸排第6，而火箭排第4。
丹佛金塊對侯斯頓火箭精華
東岸方面，魔術在巴尼（Desmond Bane）最後階段射入3分及2個罰球之下，個人取得35分，並協助球隊主場以128:122擊敗騎士，取得5連勝。令魔術以36勝28負在東岸排第5，騎士就以40勝26負排第4。占士夏登（James Harden）今場為騎士取得30分及8個籃板，但未能阻止球隊落敗。
快艇主場大勝木狼
同日的比賽，新奧爾良鵜鶘主場以122:111贏多倫多速龍，取得2連勝。而紐約人作客以134:117輕取猶他爵士；夏洛特黃蜂亦作客以117:109擊敗薩克拉門托帝王，帝王輸波成為第一支在西岸無緣季後賽的隊伍。洛杉磯快艇主場153:128大炒明尼蘇達木狼。