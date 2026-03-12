歐聯｜熱刺門將開腔感激外界支持　車路士羅仙尼亞堅持起用副選守門員決定

英超的熱刺在歐聯16強首回合慘敗，22歲捷克門將堅斯基（Antonin Kinsky）在首次歐聯淘汰賽上陣17分鐘就因為2次嚴重失誤而輸掉2球，被暫代領隊的杜陀（Igor Tudor）換出。賽後包括前曼聯門將迪基亞（David de Gea），前熱刺守門員保羅羅賓遜（Paul Robinson）等在社交平台關注及支持堅斯基，他也在社交平台發文感謝支持。而在周三（11日）比賽，車路士亦起用挪威門將的菲臘佐真遜（Filip Jorgensen）亦被質疑，不過主帥羅仙尼亞（Liam Rosenior）堅持決定沒有錯。 過去雖然在捷克踢過歐聯外圍賽，不過在淘汰賽階段，堅斯基還是第一次，然而在作客馬德里體育會的16強首回合，先是因為踢歪而被馬體會打開紀錄，之後又漏踢被馬體會在15分鐘攻入2球，令杜陀17分鐘就換龍門，這次的慘痛經歷讓不少球迷想起前利物浦門將的卡利奧斯（Loris Karius），當年卡利奧斯因為歐聯決賽的失利，讓他信心盡失，故此包括2位前曼聯門神的迪基亞與舒米高（Peter Schmeichel），還有保羅羅賓遜等，公開支持這位年輕門將。堅斯基也在Instagram上回應這些支持：「感謝所有的訊息，從夢想，到夢魘，然後再次成為夢想，下次再見。」

占士：留在場上可能徹底毀掉職業生涯 前英格蘭門將占士（David James）在英國廣播公司的電台節目表示：「整件事看來都很不尋常，如果杜陀了解堅斯基很長時間，你會覺得他是了解堅斯基，並會在某程度上同情他。比賽到16分鐘落後0:3，杜陀在考慮自己的未來，這是你自然會做。不過缺乏這種了解，他自然會更多考慮自保。如果堅斯基留在場上，熱刺可能要輸0:7，那將徹底毀掉他的職業生涯。雖然在今早他肯定覺得痛苦，但長遠而言他會慶幸如此。」 另一位前熱刺守門員的祖赫特（Joe Hart）表示：「去到這水平，被熱刺簽了，一個失誤不會改變你。這只是技術的錯誤，不過在此之前，這是否一個正確決定？可能會是，但我覺得的是。我討厭事後孔明，因為我想基於事實。但事實在你在這情況將他換出，而之前為甚麼讓他上陣？他仍年輕，只有22歲，他還未成熟，他沒有做甚麼嘗試傷害熱刺的。他確實有點不好的時候，但在這種情況下對他如此苛責，甚至一句安慰的說話都沒有？所有熱刺的球員都感到痛苦，不知所措。這對他有甚麼好處呢？」

祖赫特續說：「這就是『守門員』，你要接受他會有這樣的一夜，每個人都會有，保方（Gianluigi Buffon）、紐亞（Manuel Neuer）、舒米高，他們都有過這樣的時候，不過當到達頂點時，一切都成過去，他現在會覺得不受管理層歡迎。你要把他當成一個人，就只是一點點，理解他的狀況，這件事必須認真看待。足球場上甚麼瘋狂的事都可能發生。那件事確實很瘋狂，也許他的處理方式不對。我見到整個後備席都安慰，他們在說『不用擔心，我們與你一起』這是人性的一面，如果你不願意展示這些，之後就會開始分裂。」

羅仙尼亞：有時候球員會有犯錯 至於周三的比賽，車路士同樣起用了挪威的菲臘佐真遜代替正選的羅拔山齊士（Robert Sanchez），但佐真遜的失誤，令車路士追平2:2後，再落後2:3，而且隊友安素費南迪斯（Enzo Fernandez）及摩西斯卡些度（Moises Caicedo）都有批評佐真遜。羅仙尼亞指：「山齊士還是佐真遜？他們有不同的特質。羅拔（山齊士）在應付傳中很好，在救球也出色。但菲臘也有出色的水平，我們贏阿士東維拉的原因，是因為控球是保持冷靜。但有時候，球員會有犯錯，菲臘不是第一個犯錯的，這是足球的一部份，不過他已在更衣室承認錯誤。但第4球來自基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）的來自難以置信的射門，世界上沒有守門員會救到。」