NBA｜勇士迎擊木狼 鬥快反彈

同對新敗的金州勇士及明尼蘇達木狼，香港時間周六早上NBA常規賽碰頭。勇士繼續缺少多名主將下，要主場爭勝確保季後賽資格並不容易，相反木狼力足在大敗後反噬過來，以保持在西岸上游位置。(ViuTv99台3月14日10:00開賽）
勇士上仗常規賽戰至加時後以124比130，不敵下半季爭勝意欲低迷的芝加哥公牛，嘗到3連敗之餘，最近6場輸掉5場。球隊目前在西岸戰績為32勝33負，僅在季後賽附加賽區域內，餘下賽程必須要爭取更多勝利。不過，教練卡爾(Kerr)遇上最大問題是「3分王」史提芬居里(Stephen Curry)，因為「跑步膝」傷患已缺陣一段時間；球隊賽前亦公布「咖喱仔」需要再休息約10日，今場大戰無法披甲。
再者，勇士得分主將占美畢拿(Jimmy Butler)已提早收咧，現時只靠外圍射手樸湛斯基(Podziemski)及前鋒山圖斯(Santos)搶分。當然，季中交易到來的「獨角獸」樸星基斯(Porzingis)已病癒回歸，也是球隊得分主要來源之一。但這位今季場均得16.5分、4.9籃板的全能中鋒，需要更多比賽以提升狀態，今場表現好壞是主隊能否擊退木狼的另一關鍵。
木狼錄3連敗
木狼同樣新敗，作客以128比153敗走洛杉磯快艇，錄得3連敗；這支西岸上游球隊該場最大問題是外圍防守力弱，全場被對手投出37個3分波，並命中當中19個。外號「蟻人」的安東尼艾華特斯(Anthony Edwards)得分能力毋庸置疑，該仗獨取36分；但球隊防守一般，終被對手的「3分雨」痛擊。
木狼今場預計會利用內線能力制霸，包括中鋒高比亞(Gobert)及前鋒祖利斯蘭度(Julius Randle)，甚至後備中鋒拿斯列特(Naz Reid)，都在身形上比起勇士的防守大將德雷蒙格連(Draymond Green)佔優，成為他們爭取客場勝利的重中之重。