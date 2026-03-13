NBA｜勇士迎擊木狼 鬥快反彈

同對新敗的金州勇士及明尼蘇達木狼，香港時間周六早上NBA常規賽碰頭。勇士繼續缺少多名主將下，要主場爭勝確保季後賽資格並不容易，相反木狼力足在大敗後反噬過來，以保持在西岸上游位置。(ViuTv99台3月14日10:00開賽）

勇士上仗常規賽戰至加時後以124比130，不敵下半季爭勝意欲低迷的芝加哥公牛，嘗到3連敗之餘，最近6場輸掉5場。球隊目前在西岸戰績為32勝33負，僅在季後賽附加賽區域內，餘下賽程必須要爭取更多勝利。不過，教練卡爾(Kerr)遇上最大問題是「3分王」史提芬居里(Stephen Curry)，因為「跑步膝」傷患已缺陣一段時間；球隊賽前亦公布「咖喱仔」需要再休息約10日，今場大戰無法披甲。