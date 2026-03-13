西甲｜爭霸雙雄主場齊遇弱 巴塞皇馬有力大捷

西甲爭霸進入白熱化階段，榜首巴塞隆拿周日晚將於魯營迎戰西維爾，考慮客隊實力今非昔比，加上「地上最強」今季在聯賽主場無敵，今場有力輕鬆取勝。(球賽編號FB5495，3月15日23:15開賽)
巴塞上輪西甲以1比0力克畢爾包，自上月中不敵基羅納後，近期在聯賽錄得3連勝；目前以4分領先次席的皇家馬德里，為保衛冕優勢，即使後顧下周中迎戰紐卡素的歐聯大戰，今場仍會搏盡。
人腳方面，巴塞剛戰歐聯賽前先有守將艾利加西亞(Eric Garcia)肌肉不適缺陣，今場上陣成疑；而中場馬克貝拿爾(Marc Bernal)則勇戰傷出，可幸仍會有朗奴阿拿奧祖(Ronald Araujo)及柏迪(Pedri)分別頂上，實力隨時不跌反升。前鋒羅拔利雲度夫斯基(Robert Lewandowski)在歐聯發揮平平，箭頭將由費倫托利斯(Ferran Torres)擔當；配上拉明耶馬(Lamine Yamal)與拉舒福特(Rashford)組成三箭頭，要延續今季聯賽主場13戰全勝攻入41球的超強走勢，絕對樂觀。
西維爾淪中下游分子
對手西維爾近年是西甲二線兵團常客，往往有力爭逐歐戰席位；可是今季表現大幅走樣，目前淪為中下游分子，無復昔日「歐霸之王」的美譽。該隊上輪聯賽與華歷簡奴打和1比1，近5場聯賽1勝4和，狀態只屬平穩。
再者，西維爾鋒線仍靠37歲老將阿歷斯山齊士(Alexis Sanchez)支撐，防線則由前車路士後衛艾斯派古達(Azpilicueta)統領，攻守活力皆不足；以該隊近8次西甲對巴塞輸足7場計，今場只求輸少當贏。
皇馬麥巴比或可候命
另邊廂，志切重奪冠軍的皇家馬德里，周六深夜則會於班拿貝迎戰弱旅艾爾切。「銀河艦隊」上輪聯賽以2比1險勝切爾達，終止聯賽連敗，加上剛在歐聯大捷，信心大幅提升。賽前更有好消息是首席球星基利安麥巴比(Kylian Mbappe)或可趕及傷癒候命，要大炒近10場聯賽4和6負不勝的艾爾切，以壯下場歐聯作客再戰曼城的聲威，應該樂觀。(球賽編號FB5468，3月15日04:00開賽)
