西甲｜爭霸雙雄主場齊遇弱 巴塞皇馬有力大捷

西甲爭霸進入白熱化階段，榜首巴塞隆拿周日晚將於魯營迎戰西維爾，考慮客隊實力今非昔比，加上「地上最強」今季在聯賽主場無敵，今場有力輕鬆取勝。(球賽編號FB5495，3月15日23:15開賽)

巴塞上輪西甲以1比0力克畢爾包，自上月中不敵基羅納後，近期在聯賽錄得3連勝；目前以4分領先次席的皇家馬德里，為保衛冕優勢，即使後顧下周中迎戰紐卡素的歐聯大戰，今場仍會搏盡。

人腳方面，巴塞剛戰歐聯賽前先有守將艾利加西亞(Eric Garcia)肌肉不適缺陣，今場上陣成疑；而中場馬克貝拿爾(Marc Bernal)則勇戰傷出，可幸仍會有朗奴阿拿奧祖(Ronald Araujo)及柏迪(Pedri)分別頂上，實力隨時不跌反升。前鋒羅拔利雲度夫斯基(Robert Lewandowski)在歐聯發揮平平，箭頭將由費倫托利斯(Ferran Torres)擔當；配上拉明耶馬(Lamine Yamal)與拉舒福特(Rashford)組成三箭頭，要延續今季聯賽主場13戰全勝攻入41球的超強走勢，絕對樂觀。