英超｜利物浦主攻拔頹「刺」

兩支剛在歐聯敗走而回的傳統Big Six球隊，周日深夜在英超碰頭，必傾全力一戰。力爭重返前列的利物浦，迎戰深陷護級漩渦的熱刺，捧主勝之餘兼取入球「大」盤。(球賽編號FB5463，3月16日0:30開賽)

近期英超熱話，必是堂堂大球會熱刺加速沉淪。暫代主帥杜陀帶領這支北倫敦球會竟然4戰全敗失14球，累計更是史上首次6連敗，在英超排尾五只領先降班區球隊1分。杜陀剛戰歐聯突起用季內從未在英超出場的二號門將堅斯基，結果此子上半場早段接連「孭鑊」即被換出，球隊在該場16強首回合2比5敗走馬德里體育會。杜陀堅持用3中堅陣式，正選陣容場場不同，球員無所適從，大軍信心陷崩潰邊緣。