英超｜利物浦主攻拔頹「刺」

兩支剛在歐聯敗走而回的傳統Big Six球隊，周日深夜在英超碰頭，必傾全力一戰。力爭重返前列的利物浦，迎戰深陷護級漩渦的熱刺，捧主勝之餘兼取入球「大」盤。(球賽編號FB5463，3月16日0:30開賽)
近期英超熱話，必是堂堂大球會熱刺加速沉淪。暫代主帥杜陀帶領這支北倫敦球會竟然4戰全敗失14球，累計更是史上首次6連敗，在英超排尾五只領先降班區球隊1分。杜陀剛戰歐聯突起用季內從未在英超出場的二號門將堅斯基，結果此子上半場早段接連「孭鑊」即被換出，球隊在該場16強首回合2比5敗走馬德里體育會。杜陀堅持用3中堅陣式，正選陣容場場不同，球員無所適從，大軍信心陷崩潰邊緣。
球隊亦要暫忘歐聯反擊戰，先要極力避免自1976/77年度，再度從頂級聯賽降班；預計不獲杜陀信任的一號門將古里莫維卡里奧今場重返正選；但主力中堅雲迪雲停賽，由達古仙頂上3中堅一席，防線仍岌岌可危。只求上仗歐聯入波的箭頭蘇蘭基重返正選，以攻為守，望為守將減壓。
對上3次英超主場鬥熱刺全勝
利物浦剛戰0比1敗走土超班霸加拉塔沙雷，表現平平；箭頭伊傑迪基，攻中域斯及中場阿歷斯麥亞里士打俱錯失入球良機。紅軍本輪前已落至第6位，幸球隊近5戰主場4勝1負，僅負曼城，期間共入19球，今場勝望仍較高。紅軍對上3次英超主場鬥熱刺全勝之餘，每場最少入4球，該3仗熱刺亦共入6球；兩軍今場要搶攻鬥快贏波反彈，入球「大」盤可投下信心一票。
