英超｜爭霸急搶3分 阿仙奴主場「細」嗒糖

剛在歐聯保住不敗的「兵工廠」阿仙奴，匆匆在周六深夜返主場出戰英超，迎擊近期表現硬淨的「拖肥」愛華頓；球隊走進奪冠之路的直路，我行我素不求踢法悅目，只求穩中求勝，今場先取入球「細」盤。(球賽編號FB5459，3月15日01:30開賽)

阿仙奴暫時是今季英超主場守力王，今場對手愛華頓客場戰力主場強橫得多。「拖肥」新主場Hill Dickinson近期未見優勢，聯賽主場勝率只得三成多；但球隊目前英超卻排第8，只比「鄰居」宿敵、排第6的利物浦少5分，爭歐洲賽一席尚存希望，靠的正是季內聯賽作客14戰7勝3和4負的客場佳績。

球隊在名帥莫耶斯(Moyes)領軍下，箭頭不論派比圖比東卡(Beto)或泰亞路巴利(Thierno Barry)皆非多產前鋒，助攻了得的基亞利殊(Grealish)早入傷兵營；但「拖肥」踢法實而不華，死球更有威脅，英格蘭門將比克福特(Pickford)季內已累積10場英超不失球，比「金手套」領先的阿仙奴門將大衛拉耶(David Raya)只少4場。「拖肥」早在英足盃出局，大軍休息時間充裕，挾近6場英超作客4勝2和只失4球出征倫敦，今場當然先守。

布卡約沙卡

廠兵近4戰主場全勝 阿仙奴愈近冠軍，踢法似愈保守；季內英超主場14戰只失9球，近3戰國內比賽全部淨勝對手1球。只見主帥阿迪達(Arteta)剛戰歐聯作客苦戰1比1逼和利華古遜的換人策略保守，下半場只作3個調動，明顯有心留在主場大反擊。如今後顧下周中歐聯生死戰前，先在主場「熱身」鬥愛華頓，以球隊坐擁近4戰主場全勝只失1球佳績，今場取入球「細」盤，值博率比主勝高。

英超第30周賽程