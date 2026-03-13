熱門搜尋:
出版：2026-Mar-13 11:06
更新：2026-Mar-13 11:06

歐霸盃｜艾馬利帶領阿士東維拉第100勝　諾定咸森林主場輸波

艾馬利取得帶領阿士東維拉第100勝。(路透社)

艾馬利取得帶領阿士東維拉第100勝。(路透社)

歐霸盃16強首回合，英超的兩支球隊命運迥異，其中聯賽第4的阿士東維拉作客以1:0擊敗法國的里爾，艾馬利（Unai Emery）為為最快為維拉取得100場勝仗的領隊，而諾定咸森林主場，卻以0:1不敵丹麥的米迪蘭特。

聯賽階段以第2出線的維拉，在賽前已經連續4場未贏過，作客法國半場亦互無紀錄。下半場奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）在62分鐘把握到機會頂入，為維拉取得領先。之後有阿馬度奧拿拿（Amadou Onana）的射門中柱角彈出，最終維拉維持1:0的果完場，暫時領先首回合。這亦是艾馬利帶領維拉的第100場勝仗，是維拉史上3位百勝領隊中，最快達成的一位。

2026 03 12T180211Z 304029748 UP1EM3C1E3L8J RTRMADP 3 SOCCER EUROPA LIL AVL 2026 03 12T194511Z 1804235715 UP1EM3C1IV9EB RTRMADP 3 SOCCER EUROPA LIL AVL 2026 03 12T180117Z 1971278658 UP1EM3C1E248H RTRMADP 3 SOCCER EUROPA LIL AVL 2026 03 12T190752Z 639070377 UP1EM3C1H53BK RTRMADP 3 SOCCER EUROPA LIL AVL 2026 03 12T191618Z 485745798 UP1EM3C1HJ5CE RTRMADP 3 SOCCER EUROPA LIL AVL 2026 03 12T193116Z 558965614 UP1EM3C1I82D6 RTRMADP 3 SOCCER EUROPA LIL AVL 2026 03 12T180600Z 554496577 UP1EM3C1E9Y8T RTRMADP 3 SOCCER EUROPA LIL AVL

里爾對阿士東維拉精華

賓尼迪斯領軍贏貝迪斯

至於在護級的森林在主場迎戰今屆在歐霸表現突出的丹麥球隊米迪蘭特，雖然森林全場6次射門中目標，預期入球（xG）達1.72，但卻是浪費一而再的機會，相反xG僅0.69的米迪蘭特在80分鐘，憑南韓國腳曹圭成的入球，以1:0作客贏波。次回合將到米迪蘭特主場。其他的比賽，兩支意大利代表的對壘，羅馬作客與博洛尼亞踢平1:1。由前利物浦主帥賓尼迪斯（Rafa Benitez）領軍的希臘球隊彭拿典奈高斯，與西班牙貝迪斯上半場分別各有1人兩黃被逐之下，彭拿典奈高斯在88分鐘打破悶局，以1:0擊敗貝迪斯。

兩支意大利球隊對壘，羅馬與博洛尼亞踢平1:1；葡萄牙的波圖作客以2:1擊敗德國的史特加；聯賽階段第1名晉級的里昂，作客就只與西甲的切爾達踢平1:1；比利時的亨克主場1:0小勝德甲的弗賴堡；匈牙利球隊費倫斯華路士主場2:0贏葡萄牙的布拉加。在歐協聯方面，英超的水晶宮主場與塞浦路斯的AEK拉亞拿卡悶和0:0，意甲的費倫天拿就主場2:1贏波蘭球會捷斯托佐華。

諾定咸森林對米迪蘭特精華

彭拿典奈高斯對貝迪斯精華

博洛尼亞對羅馬精華

史特加對波圖精華

切爾達對里昂精華

亨克對弗賴堡精華

費倫斯華路士對布拉加精華

水晶宮對AEK拉亞拿卡精華

