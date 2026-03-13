歐霸盃｜艾馬利帶領阿士東維拉第100勝　諾定咸森林主場輸波

歐霸盃16強首回合，英超的兩支球隊命運迥異，其中聯賽第4的阿士東維拉作客以1:0擊敗法國的里爾，艾馬利（Unai Emery）為為最快為維拉取得100場勝仗的領隊，而諾定咸森林主場，卻以0:1不敵丹麥的米迪蘭特。

聯賽階段以第2出線的維拉，在賽前已經連續4場未贏過，作客法國半場亦互無紀錄。下半場奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）在62分鐘把握到機會頂入，為維拉取得領先。之後有阿馬度奧拿拿（Amadou Onana）的射門中柱角彈出，最終維拉維持1:0的果完場，暫時領先首回合。這亦是艾馬利帶領維拉的第100場勝仗，是維拉史上3位百勝領隊中，最快達成的一位。