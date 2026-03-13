網球｜黃澤林多明尼加公開賽入八強　對手決勝盤失誤發脾氣挑釁

香港網球手黃澤林，以幸運落敗者身份，在多明尼加公開賽打入八強。他在16強面對賽事的3號種子迪森夏（Damir Dzumhur），在落後一盤下反勝晉級。不過比賽的第3盤，對手迪森夏因為自己表現未如理想後，向黃澤林大發雷霆，引起球迷的嘘聲。

在多明尼加進行的ATP挑戰賽，黃澤林雖然在外圍賽落敗，不過仍獲幸運落敗者的身份出戰正賽。黃澤林在首圈面對世界排名98的貝路查加（Roman Burruchaga），以盤數2:1反勝之後，次圈面對賽事3號種子，33歲的迪森夏。首盤迪森夏以局數6:3取勝，但黃澤林第2盤挽救自己4個破發分，並打破對手的一次發球局，以局數6:4追平盤數。雙方要進行決勝盤，迪森夏第3盤發揮未如理想，在2度被破發下，被黃澤林以6:2再贏一盤，以盤數2:1反勝入八強。黃澤林下一圈會對比利時的布洛克斯（Alexander Blockx）。