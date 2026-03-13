網球｜黃澤林多明尼加公開賽入八強　對手決勝盤失誤發脾氣挑釁

香港網球手黃澤林，以幸運落敗者身份，在多明尼加公開賽打入八強。他在16強面對賽事的3號種子迪森夏（Damir Dzumhur），在落後一盤下反勝晉級。不過比賽的第3盤，對手迪森夏因為自己表現未如理想後，向黃澤林大發雷霆，引起球迷的嘘聲。
在多明尼加進行的ATP挑戰賽，黃澤林雖然在外圍賽落敗，不過仍獲幸運落敗者的身份出戰正賽。黃澤林在首圈面對世界排名98的貝路查加（Roman Burruchaga），以盤數2:1反勝之後，次圈面對賽事3號種子，33歲的迪森夏。首盤迪森夏以局數6:3取勝，但黃澤林第2盤挽救自己4個破發分，並打破對手的一次發球局，以局數6:4追平盤數。雙方要進行決勝盤，迪森夏第3盤發揮未如理想，在2度被破發下，被黃澤林以6:2再贏一盤，以盤數2:1反勝入八強。黃澤林下一圈會對比利時的布洛克斯（Alexander Blockx）。
迪森夏向黃澤林怒罵惹球迷不滿
在黃澤林第3盤因為迪森夏的發球局出現發球雙錯誤，令黃澤林局數拉開4:1，於是黃澤林向教練席慶祝，但這舉動惹起迪森夏的不滿。他在中場時走向黃澤林：「在人家雙錯誤叫『Yes』，吓？」雖然黃澤林沒有回應，但迪森夏繼續憤怒：「我在問你，在人家雙錯誤叫『Yes』？」裁判見狀隨即阻止及要求迪森夏遠離黃澤林：「達米亞、達米亞，拜託、拜託」，這位世界排名64球手繼續向黃澤林說：「很有趣，是不？很有趣，是不？很有趣，是不？很有趣，是不？望着我再笑吧，望着我再笑吧。」
裁判之後再次叫迪森夏冷靜。不過迪森夏繼續向裁判指：「你知道他做甚麼嗎？你知道當球員用毛巾抹臉時不會當着面說『來吧』。」球場內的觀眾隨即向迪森夏發出嘘聲，之後迪森夏再向黃澤林表示：「就讓你看看之後還能不能在我面前取笑。」在社交平台亦有網民指，已33歲的迪森夏在要求比自己年輕的黃澤林在得分後感到過意不去，這是一種霸凌行為，甚至裁判應給予警告。
Se calentaron los ánimos🤬— Iván Aguilar (@ivabianconero) March 12, 2026
Damir Dzumhur🇧🇦 no se quedó contento con las reacciones de Coleman Wong🇭🇰 y le recriminó su actuar en el Challenger de Punta Cana
“Sí en una doble falta”, Gracioso, ¿eh?, “Mírame a la cara y ríete”
