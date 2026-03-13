NBA｜雷霆SGA破張伯倫紀錄　主場2分險勝塞爾特人

上屆最有價值球員的基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），打破名將張伯倫（Wilt Chamberlain）的連續取得20分以上的紀錄。在他獨取35分下，奧克拉荷馬城在主場以104:102險勝波士頓塞爾特人。洛杉磯湖人主場有當錫（Luka Doncic）個人交出51分，令球隊以142:130贏芝加哥公牛。

波士頓的達譚（Jayson Tatum）在復出3場後再度休戰，塞爾特人作客去到奧克拉荷馬城。兩隊今場其實旗鼓相當，雙方19次互換領先，塞爾特人最多領先只有12分，而雷霆更只有7分。雖然綠軍有謝倫布朗（Jaylen Brown）更入34分，並且在上半場處於領先，可是雷霆第4節有SGA個人單節取下14分，當中包括在最後30秒射入2分為雷霆領先102:100。之後雖然布朗亦以2分追平，但及後雷霆獲得2個罰球，賀姆根（Chet Holmgren）全中，令雷霆以104:102險勝。阿歷山大今場攻入35分，在第3節中段，他打破由塞爾特人名宿張伯倫保持了逾60年連續127場取得20分或以上的紀錄。雷霆目前戰績是52勝15負，餘下20場常規賽。