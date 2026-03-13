NBA｜雷霆SGA破張伯倫紀錄　主場2分險勝塞爾特人

上屆最有價值球員的基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），打破名將張伯倫（Wilt Chamberlain）的連續取得20分以上的紀錄。在他獨取35分下，奧克拉荷馬城在主場以104:102險勝波士頓塞爾特人。洛杉磯湖人主場有當錫（Luka Doncic）個人交出51分，令球隊以142:130贏芝加哥公牛。
波士頓的達譚（Jayson Tatum）在復出3場後再度休戰，塞爾特人作客去到奧克拉荷馬城。兩隊今場其實旗鼓相當，雙方19次互換領先，塞爾特人最多領先只有12分，而雷霆更只有7分。雖然綠軍有謝倫布朗（Jaylen Brown）更入34分，並且在上半場處於領先，可是雷霆第4節有SGA個人單節取下14分，當中包括在最後30秒射入2分為雷霆領先102:100。之後雖然布朗亦以2分追平，但及後雷霆獲得2個罰球，賀姆根（Chet Holmgren）全中，令雷霆以104:102險勝。阿歷山大今場攻入35分，在第3節中段，他打破由塞爾特人名宿張伯倫保持了逾60年連續127場取得20分或以上的紀錄。雷霆目前戰績是52勝15負，餘下20場常規賽。
奧克拉荷馬城雷霆對波士頓塞爾特人精華
當錫51分助湖人贏公牛
湖人主場方面，勒邦占士（LeBron James）又再次上陣，今場個人只取18分，不過隊友的當錫今場交出51分、10個籃板及9次助攻，列維斯（Austin Reaves）亦有30分及7次助攻，帶領湖人以142:130擊敗公牛。西岸第2的聖安東尼奧馬刺在雲班耶馬（Victor Wembanyama）缺陣下輸波，主場以131:136不敵丹佛金塊。
其他比賽，底特律活塞以131:109，主場贏費城76人，繼續在東岸領先；鳳凰城太陽作客贏印第安納溜馬123:108；奧蘭多魔術加時，以136:131主場擊敗華盛頓巫師；阿特蘭大鷹隊主場108:97破布魯克林籃網；邁亞密熱火主場112:105贏密爾沃基公鹿；達拉斯獨行俠作客，就以120:112擊敗孟菲斯灰熊。