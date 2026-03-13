熱門搜尋:
體育
出版：2026-Mar-13 14:22
更新：2026-Mar-13 14:22

網球｜仙拿艾卡拉斯印第安韋爾斯分別入四強　施維列夫與四天王並列

2026 03 13T044058Z 296386031 MT1USATODAY28480514 RTRMADP 3 TENNIS BNP PARIBAS OPEN DAY 12

艾卡拉斯打入印第安韋爾斯公開賽決賽。(路透社)

世界排名1、2的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）與仙拿（Jannik Sinner），在美國的印第安韋爾斯公開賽雙雙打入四強。其中艾卡拉斯以盤數2:0贏英國的洛尼（Cameron Norrie），仙拿就僅花1個小時多，贏美國的田亮拿（Learner Tien）。

艾卡拉斯在八強面對英國的洛尼，首盤艾卡拉斯贏6:3，第2盤再贏6:4，直落2盤晉級。而仙拿就打得輕鬆，面對田亮拿首盤已贏局數6:1，第2盤亦以6:2的局數，用66分鐘就成功晉級。至於德國球手的施維列夫（Alexander Zverev），在八強擊敗法國的菲斯（Arthur Fils），成為繼「網球四天王」費達拿（Roger Federer）、拿度（Rafael Nadal）、祖高域（Novak Djokovic）及梅利（Andy Murray）後，史上第5個能夠在9項1,000分大師賽都打入過四強的球手。

女單方面，賽事2號種子的施維雅迪（Iga Swiatek）就以盤數1:2不敵施維杜蓮娜（Elina Svitolina）出局，而拉芭堅娜（Elena Rybakina）就以盤數2:0贏美國的碧古拉（Jessica Pegula）。

2026 03 13T044021Z 578898404 MT1USATODAY28480508 RTRMADP 3 TENNIS BNP PARIBAS OPEN DAY 12 2026 03 13T044141Z 1889358618 MT1USATODAY28480522 RTRMADP 3 TENNIS BNP PARIBAS OPEN DAY 12 2026 03 11T035033Z 1949413606 MT1USATODAY28459689 RTRMADP 3 TENNIS BNP PARIBAS OPEN DAY 10

艾卡拉斯對洛尼精華

仙拿對田亮拿精華

施維列夫對菲斯精華

