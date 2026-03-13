網球｜仙拿艾卡拉斯印第安韋爾斯分別入四強　施維列夫與四天王並列

世界排名1、2的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）與仙拿（Jannik Sinner），在美國的印第安韋爾斯公開賽雙雙打入四強。其中艾卡拉斯以盤數2:0贏英國的洛尼（Cameron Norrie），仙拿就僅花1個小時多，贏美國的田亮拿（Learner Tien）。

艾卡拉斯在八強面對英國的洛尼，首盤艾卡拉斯贏6:3，第2盤再贏6:4，直落2盤晉級。而仙拿就打得輕鬆，面對田亮拿首盤已贏局數6:1，第2盤亦以6:2的局數，用66分鐘就成功晉級。至於德國球手的施維列夫（Alexander Zverev），在八強擊敗法國的菲斯（Arthur Fils），成為繼「網球四天王」費達拿（Roger Federer）、拿度（Rafael Nadal）、祖高域（Novak Djokovic）及梅利（Andy Murray）後，史上第5個能夠在9項1,000分大師賽都打入過四強的球手。