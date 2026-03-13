F1｜陸克萊傳不滿車迷索簽名推開老婆　羅素衝刺賽頭位

一級方程式（F1）賽車中國站賽事展開，平治車隊的羅素（George Russell）在衝刺賽排位獲得第1。而在比賽前發生過小插曲，有指法拉利車手的陸克萊（Charles Leclerc）在上海賽場及酒店都被中國車迷包圍索簽名，但有人卻推開其太太，結果他一度拒絕再為車迷簽名。

平治車隊在澳洲站已展現新車的統治能力，在今日（13日）的試車，羅素與安東尼利（Kimi Antonelli）都已經造出最快的圈速領先1、2位。在下午的衝刺賽排位賽，羅素亦以1分31秒520的時間，快隊友安東尼利0.289秒排頭位，之後第3並非法拉利，而是遊完香港去到上海的麥拿侖車手諾里斯（Lando Norris），法拉利的咸美頓（Lewis Hamilton）排第4，之後再輪到麥拿侖的派亞斯利（Oscar Piastri），陸克萊只得第6。