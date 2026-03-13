F1｜陸克萊傳不滿車迷索簽名推開老婆　羅素衝刺賽頭位

一級方程式（F1）賽車中國站賽事展開，平治車隊的羅素（George Russell）在衝刺賽排位獲得第1。而在比賽前發生過小插曲，有指法拉利車手的陸克萊（Charles Leclerc）在上海賽場及酒店都被中國車迷包圍索簽名，但有人卻推開其太太，結果他一度拒絕再為車迷簽名。
平治車隊在澳洲站已展現新車的統治能力，在今日（13日）的試車，羅素與安東尼利（Kimi Antonelli）都已經造出最快的圈速領先1、2位。在下午的衝刺賽排位賽，羅素亦以1分31秒520的時間，快隊友安東尼利0.289秒排頭位，之後第3並非法拉利，而是遊完香港去到上海的麥拿侖車手諾里斯（Lando Norris），法拉利的咸美頓（Lewis Hamilton）排第4，之後再輪到麥拿侖的派亞斯利（Oscar Piastri），陸克萊只得第6。
諾里斯高興排位第3
羅素賽後表示：「整日戰車的表現都很好，引擎表現比墨爾本更正常得多了。當時引擎切換回收電能模式後，功率大幅下降，駕駛起來有點挑戰性。自墨爾本以來，我們的重點一直是改進起步。」諾里斯就指：「我高興這個結果，第3位已經是我們現下可以做到最好的了，真的高興擊敗兩部法拉利，希望有好的圈速為我在明日爭取好的位置。」
另外在比賽展開前有點小插曲發生，據報有內地的車迷因為在酒店等候陸克萊索取簽名，之後推開陸克萊的太太，網紅Alexandra Saint Mleux，據報事件令陸克萊不滿，曾一度拒絕與其他車迷簽名。