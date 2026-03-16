意甲｜克雷莫納博「細」不費力

兩支意甲護級分子克雷莫納及費倫天拿，香港時間周一深夜上演搶分大戰，只是擁主場之利的克雷莫納頹勢難止，不懂強攻，而「紫百合」近期在意甲氣勢再度轉弱。今場混戰時間居多，捧入球中位數[2.5]球「細」盤。(球賽編號FB5598，3月17日03:45開賽)

占美華迪

克雷莫納上仗聯賽1比2不敵萊切，遭逢3連敗之餘，更加連續14場意甲不勝，狀態持續低沉，跌至尾三的降班區域。攻力疲弱左右他們的成績，前鋒組合占美華迪(Jamie Vardy)及邦拿索利(Bonazzoli)合共只取得11球，但兩人已佔主隊總入球數字一半，其他球員缺乏士哥能力。二人責任重大壓力亦增，久無表現，尤其39歲的占美華迪在球隊連續14場不勝劣勢期間，僅貢獻2球，沒有該英格蘭人的士哥，這支季班馬只怕季尾要做升班機。

另外，翼衛基奧斯比比薛拿(Giuseppe Pezzella)在敗予萊切一役領紅牌，今場停賽，使克雷莫納側擊及防守或失平衡。

迪基亞

對手費倫天拿踏入3月於意甲表現似又打回原形，先作客大敗烏甸尼斯，上仗則悶和同級的帕爾馬，暫時僅領先克雷莫納1分排尾四。「紫百合」剛在歐協聯16強首回合，主場以2比1力挫波蘭聯賽前列隊伍捷斯托佐華時，收起一號門將迪基亞(De Gea)把關；但今場搶分大戰，這位西班人將會復任正選，球又要後顧歐協聯16強次回合作客比賽，賽事頻密，今場不輕易搶攻。