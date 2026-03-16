英超｜奇兵賓福特劍指歐洲賽 勢剿包尾狼

死球教練教出彩虹，箭頭直指爭歐洲賽！數今季英超奇兵，「蜜蜂兵團」賓福特最硬淨，季內剩餘主要目標是力爭上游，求取得球會史上首次歐洲賽資格；周一晚深夜在本輪英超壓軸鬥包尾狼隊，機不可失，主勝必捧。(球賽編號FB5538，3月17日04:00開賽)

伊戈泰亞高

丹高奧達拉

賓福特季前被挖走主帥法蘭克(Frank)、射手麥比奧莫(Mbeumo)及尤尼韋沙(Yoane Wissa)，被外界視為降班熱門之一。只是球會大股東賓咸(Benham)早前接受訪問謂，當時是球會一眾高層集體決定，內部提升死球教練安祖斯(Andrews)為正印；結果慧眼相中接任人，「蜜蜂兵團」未有冧檔之餘，表現更上層樓，季尾仍有力爭球會134年歷史以來，首次出戰歐洲賽的資格，安祖斯上月更獲續約至2032年。

球隊季內死球攻勢仍了得外，正式全季踢英超的巴西前鋒伊戈泰亞高(Igor Thiago)火速冒起，是「蜜蜂」殺傷力仍強主因。這位今季英超次席射手，上仗英足盃又入2球，可惜球隊在互射12碼時，季初高價購入的翼鋒丹高奧達拉(Dango Ouattara)「輕佻」射失，不敵韋斯咸無緣8強。收拾心情的賓福特，連續3場踢作客法定時間取得1勝2和，如今返回地頭遇包尾球隊，已是贏波反彈的良機。

馬迪奧斯文尼

狼隊新帥領軍有交代 對手狼隊季中易帥，由前米杜士堡領隊愛華士(Edwards)接手後，苦戰至今年初才稍有起色，尤其近3場主場聯賽先後在阿仙奴、阿士東維拉及利物浦三強身上共搶得7分，可惜為時已晚；在該隊尚餘8場英超仍距離安全線十多分的差距，若最終不用包尾，愛華士已有交代。