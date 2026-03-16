英超｜曼聯般奴破碧咸紀錄贏維拉　利物浦賽和熱刺

卡域克（Michael Carrick）領軍下的第9場比賽，紅魔主場迎戰前列的維拉，兩隊半場互無紀錄之下，曼聯換邊後先應卡斯米路（Casemiro）接應般奴費南迪斯的角球，在53分鐘頭槌頂入為球隊打開紀錄，雖然巴克里（Ross Barkley）在64分鐘為維拉扳平，但紅魔在71分鐘由馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）接應般奴的直線，為曼聯再度領先，加上班捷文施斯高（Benjamin Sesko）在81分鐘攻入個人近10場比賽的第8個入球，令曼聯以3:1贏波。

英超的曼聯鞏固前3位置，球隊在主場以3:1擊敗第4位的阿士東維拉，與維拉拉開3分。而般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）更以單季16次助攻，打破由碧咸（David Beckham）保持的紀錄。至於上屆冠軍的利物浦繼續失分，主場與熱刺踢平1:1。功臣的蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）批評，球隊是否只滿足歐協聯的席位。

般奴費南迪斯今場2個助攻，讓他打破由碧咸在1999至2000年球季的單季為曼聯交出15次助攻紀錄。卡域克賽後就指，般奴對曼聯相當重要，有指曼聯仍有意將這位葡萄牙中場賣去中東：「關於球會的發展，對我而言很難參與太多。般奴絕對是我們不能失去的球員，不過關於夏天及之後的事，我很難談論太多，不過可以肯定，他對我們相當重要，我們不能失去他。」

蘇保斯拉爾：是否滿足歐協聯

至於周日（15日）壓軸的比賽，利物浦主場雖然有蘇保斯拉爾建功領先，但下半場90分鐘被李察利臣（Richarlison）為熱刺追平，雙方踢平1:1，紅軍在聯賽以49分排第5，蘇保斯拉爾賽後表示：「我是感覺失望的。我們需要醒了，因為如果我們繼續是這樣，除非我們是滿意去踢歐協聯。我不知道為甚麼會發生，說實在，真的不知道。這又一次最後時刻失球，我都不知道是今季第幾次了。」同日其他比賽，諾定咸森林主場與富咸悶和0:0，而列斯聯作客亦在少打一個下，與水晶宮賽和0:0。