意甲｜AC米蘭不敵拉素落後榜首8分　科木贏羅馬殺上第4

國際米蘭又再次在聯賽拉開優勢，爭標對手的AC米蘭作客，以0:1不敵拉素，令國米在榜首有8分優勢。同日的比賽，法比加斯（Cesc Fabregas）領軍的科木，主場2:1擊敗羅馬之後，已升上聯賽的第4位。

上一周在米蘭打吡贏波，令國米聯賽優勢收窄至7分，在之前一日國米繼續失分，主場與阿特蘭大踢平1:1，米蘭作客對拉素贏波就有機會追至4分，可是米蘭未能延續氣勢，面對中游的拉素，球隊在26分鐘失守，被古斯達夫伊薩臣（Gustav Isaksen）攻破大門，紅黑兵團雖然在75分鐘由艾菲卡美（Zachary Athekame）將球送入網，但因為手球在先而無效，最終米蘭作客輸0:1，令國米的優勢輕微拉開8分，聯賽餘下9輪賽事。