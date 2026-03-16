網球｜仙拿追平費達拿祖高域　成最年輕包攬硬地冠軍

仙拿（Jannik Sinner）在美國的印第安韋爾斯網球賽，以盤數2:0擊敗梅韋迪夫（Daniil Medvedev），成為最年輕包攬大滿貫以及巡迴賽1,000分級大師賽的冠軍，也是費達拿（Roger Federer）及祖高域（Novak Djokovic）後的第3人。至於莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）就在女單首次奪冠。

世界排名第2的仙拿，決賽遇上的是四強淘汰「一哥」艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）的梅韋迪夫。首盤比賽已不輕鬆，雙方在守住自己的發球下，要打至決勝局，仙拿以8:6的細分險勝。第2盤的比賽，仍然是未有人打破對手的發球，再一次要以決勝局分勝負，而今次仙拿再贏細分7:4，以盤數2:0擊敗梅韋迪夫。仙拿成為繼費達拿及祖高域後，第3位贏得2項硬地大滿貫澳洲公開賽以及美國公開賽，還有6項1,000分級巡迴賽硬地賽事冠軍的球手。而之前的阿加斯（Andre Agassi）在其生涯都是包辦所有巡迴賽1,000分級及大滿貫硬地冠軍，不過當時1,000分大師賽只有5項硬地賽。