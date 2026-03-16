NBA｜雷霆贏木狼SGA延續紀錄　公鹿贏波字母哥又傷

基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）再取得20分，為奧克拉荷馬城雷霆以116:103主場擊敗明尼蘇達木狼，球隊取得連續第8場的勝利，同時也令SGA的連續得分20分的紀錄延續至128場。至於密爾沃基公鹿雖然贏波，但「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）受傷。

SGA的得分紀錄在今場差點被破，他在進入第4節前只有10分，不過在餘下7分10秒時他再入場，並取下餘下的10分，包括在最後1分46秒的後跳起手取得第19分，兼搏到艾華士（Anthony Edwards）犯規，阿歷山大射入的罰球，取得第20分。最終雷霆以116:103擊敗木狼，連贏第8場，並以53勝15負繼續在聯盟領先。SGA今場個人取得20分外，還有10次助攻，隊友的賀姆根（Chet Holmgren）就有21分貢獻，還有後備的伊沙亞祖（Isaiah Joe）都有20分。