NBA｜雷霆贏木狼SGA延續紀錄　公鹿贏波字母哥又傷

基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）再取得20分，為奧克拉荷馬城雷霆以116:103主場擊敗明尼蘇達木狼，球隊取得連續第8場的勝利，同時也令SGA的連續得分20分的紀錄延續至128場。至於密爾沃基公鹿雖然贏波，但「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）受傷。
SGA的得分紀錄在今場差點被破，他在進入第4節前只有10分，不過在餘下7分10秒時他再入場，並取下餘下的10分，包括在最後1分46秒的後跳起手取得第19分，兼搏到艾華士（Anthony Edwards）犯規，阿歷山大射入的罰球，取得第20分。最終雷霆以116:103擊敗木狼，連贏第8場，並以53勝15負繼續在聯盟領先。SGA今場個人取得20分外，還有10次助攻，隊友的賀姆根（Chet Holmgren）就有21分貢獻，還有後備的伊沙亞祖（Isaiah Joe）都有20分。
奧克拉荷馬城雷霆對明尼蘇達木狼精華
速龍主場贏活塞
仍在爭取季後賽機會的公鹿，在安迪杜甘普月初復出的第6場，雖然他攻入31分及取得14個籃板，但是在第3節他再度受傷要離場，而公鹿仍以134:123擊敗印第安納溜馬，球隊的戰績是28勝39負，排東岸第11，要追上第10的黃蜂，在餘下15場都不容有失。至於東岸領先的底特律活塞又輸，作客以108:119不敵多倫多速龍。
東岸第3的紐約人主場就以110:107險勝金州勇士，勇士在西岸排至第9位。達拉斯獨行俠作客130:120贏克里夫蘭騎士，在連續2場對賽，作客贏回一仗。其餘比賽，費城76人主場贏波特蘭拓荒者109:103，薩克拉門托帝王主場116:111擊敗猶他爵士。