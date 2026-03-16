F1｜安東尼利贏中國站　引擎系統爭議持續

安東尼利今場力壓隊友的羅素（George Russell）以頭位起步，雖然受到2部法拉利威脅，但最終仍保住第1位衝線，隊友羅素就得亞軍，第3是法拉利的咸美頓（Lewis Hamilton），陸克萊（Charles Leclerc）得第4。至於上屆車隊冠軍的麥拿侖，因為引擎問題未能出戰，而紅牛的韋斯特本（Max Verstappen）亦因為戰車的動力系統故障而未能完成比賽，令到這位4屆總冠軍在2場賽事之後只得8分。由於羅素在衝刺賽取得第1，在車手榜仍以51分領先，而安東尼利就以47分排第2，2名法拉利車手的陸克萊與咸美頓分列第3、4。

一級方程式（F1）中國站賽事，平治的安東尼利（Kimi Antonelli）以19歲之齡，成為史上第2年輕的分站冠軍。然而今屆賽事的戰車仍受到爭議，今場比賽只有15部車完成比賽，更有4輛車未能起步。

韋斯特本：像玩瑪利歐賽車

「韋少」在賽後也繼續批評今年的引擎新例：「這仍然是很差勁。我不知道，是不是有人喜歡，但如果是這樣你不知道賽車是甚麼感覺。這完全不吸引，就像玩瑪利歐賽車，這不是在賽車。當你加速超過了，然後電池沒電，下個直路就又被超越。對我而言，這就是個笑話。」他在今個賽季開始都在批評新的混能引擎要求。而他紅牛隊友的赫查（Isack Hadjar）今站得第8。

但是能重上頒獎台的咸美頓，在今季繼續讚揚新的賽車：「他們以這麼驚人的速度超越我們，但是我們仍能在如此接近的距離與他們較量。希望你們能看到這是刺激的比賽，因為這是非常出色的賽車。感覺像在玩小型賽車，不斷在你追我趕，你可以把你的車推進至薄到只有一張紙的位置，邢我們沒有發生碰撞。這是出色的賽事，很公平，這是我們想要的，我認為這是因為優秀的車手及彼此的尊重。」