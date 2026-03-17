歐聯｜哥帥信夏蘭特會「回來」 皇馬次回合無懼藍月

歐聯16強次回合賽序

歐聯16強次回合今晚起再燃戰火，其中首回合大勝3球的皇家馬德里，作客再鬥「藍月」曼城，可專心打防反戰術；撞正曼城首席射手艾寧夏蘭特陷入球荒，皇馬有力保不敗下晉級，「讓球主客和」[+2]客勝值得捧場。 (球賽編號FB5731，3月18日04:00開賽)

皇馬傷兵滿營，但上周中首回合卻憑豐富的大賽經驗，加上中場費達歷高華維迪神級演出，大演帽子戲法，3比0大勝曼城。「銀河艦隊」首席球星基利安麥巴比膝傷未癒，復出日期一拖再拖；但只是雲尼斯奧斯祖利亞在前線發揮強大的牽制力，為一眾中前場球員製造不少埋門機會，皇馬反擊已極具威脅。

此外，臨時主帥艾比路亞之前是皇馬B隊教頭，正好用高質新人為球隊紓緩傷兵潮；其中18歲中場新星柏達治在首回合擔正出戰，發揮淡定，今場有望再次擔正。球隊剛戰西甲大勝艾爾切4比1一役，再有多達4位青訓兵落場，今場隨時為球隊帶來驚喜。

哥帥：需要為夏蘭特製造更多機會 對手曼城剛戰英超強陣出擊，僅與韋斯咸打和1比1，接連失分下英超爭霸再受重擊。射手夏蘭特近4場上陣0入波，對此，主帥哥迪奧拿表示：「艾寧(夏蘭特)明白我們需要他的入波，我們也需要為他製造更多的起腳機會；今場(對韋斯咸)上半場他更錯失三、四個入球良機，但我深信他會『回來』的。現在我們會先休息，然後準備對皇馬之戰，拚盡求勝。」