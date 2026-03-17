NBA｜下星期將就西雅圖拉斯維加斯擴軍　進行首輪投票

NBA的董事會，將在下星期進行投票，以決定是否推進擴軍。當中拉斯維加斯以及西雅圖是2個爭取新球會經營權的城市，目標在2028至29年賽季，加入聯盟。

據ESPN報道，NBA將在下星期將就拉斯維加斯及西雅圖的擴軍計劃進行投票，而聯盟方面也在積極推動這項擴充。報道指，2支球隊的計劃金額達到70億至100億美元，並預計2個城市將成為聯盟內收入最高前8的城市。首輪的投票將就在2個城市展開球隊投標的流程，並在今年後期進行最後投票，決定擴充至32隊。而在兩輪的投票，在30支球隊中需要獲得23支同意，議案方可獲得通過。然而2支球隊能否成立，需要看各支球隊老闆將股權可能被分薄的看法，以及2支球隊的加盟分成。NBA對上一次擴充在2004年的夏洛特。