NBA｜下星期將就西雅圖拉斯維加斯擴軍　進行首輪投票

NBA的董事會，將在下星期進行投票，以決定是否推進擴軍。當中拉斯維加斯以及西雅圖是2個爭取新球會經營權的城市，目標在2028至29年賽季，加入聯盟。
據ESPN報道，NBA將在下星期將就拉斯維加斯及西雅圖的擴軍計劃進行投票，而聯盟方面也在積極推動這項擴充。報道指，2支球隊的計劃金額達到70億至100億美元，並預計2個城市將成為聯盟內收入最高前8的城市。首輪的投票將就在2個城市展開球隊投標的流程，並在今年後期進行最後投票，決定擴充至32隊。而在兩輪的投票，在30支球隊中需要獲得23支同意，議案方可獲得通過。然而2支球隊能否成立，需要看各支球隊老闆將股權可能被分薄的看法，以及2支球隊的加盟分成。NBA對上一次擴充在2004年的夏洛特。
拉斯維加斯與西雅圖的體育都具有吸引力，近年美國四大職業體育聯盟都在拉斯維加斯擴張，當中包括國家冰球聯盟（NHL）在2017年成立了維加斯黃金騎士，還有美式足球的拉斯維加斯突襲者於2020年搬到賭城。至於職業棒球大聯盟（MLB） 的運動家亦計劃在2028年轉到拉斯維加斯。在女子的WNBA，2018年拉斯維加斯王牌遷入，並3度贏得WNBA總冠軍。至於西雅圖，奧克拉荷馬城雷霆的前身，正是西雅圖超音速，球隊自1967年至2008年期間就在西雅圖植根，在超音速搬走後，NHL的西雅圖海怪在2021年成立，加上WNBA的西雅圖風暴仍留在當地。