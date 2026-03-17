NBA｜湖人挫火箭連贏6場　勇士破巫師卡爾第600場勝仗

NBA西岸大戰，洛杉磯湖人在當錫（Luka Doncic）交出36分下，以100:92擊敗侯斯頓火箭，拉開與火箭的距離。至於金州勇士雖然繼續缺少史堤芬居里（Stephen Curry），但球隊仍以125:117贏華盛頓巫師，為卡爾（Steve Kerr）教練取得生涯第600場勝仗。

西岸第3的湖人與身第4的火箭火拚，賽前湖人領先0.5場，輸波就會跌落第4。作客去到侯斯頓，湖人首領先1分，不過火箭第2節有杜蘭特（Kevin Durant）交出8分，為火箭半場領先57:51。然而當錫在第3節接連射入3分，令湖人再度先。第4節火箭的命中率大降至僅得16投4中，湖人終以100:92擊敗火箭。當錫今場攻入36分及6個籃板，而第4節助湖人拉開的勒邦占士（LeBron James）亦有18分、5個籃板及5次助攻。湖人贏波後，以43勝25負排西岸第3，而火箭就41勝26負排第4。