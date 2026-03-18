歐聯｜爭入8強無退路 紅軍主場掃「雷」格

沙拿

剛戰失意英超的利物浦，周三深夜迎來季內最重要一戰，在歐聯16強次回合迎擊土超班霸加拉塔沙雷；紅軍上周中首回合以0比1敗走，可幸對手名氣雖響但不擅作客，預計主隊加強火力下，有望贏最少2球，法定時間反勝過關。(球賽編號FB5734，3月19日04:00開賽) 兩軍上周在加拉塔沙雷的「地獄球場」交手，紅軍雖然早段被對方角球攻勢破門先落後，但全場其實中框攻門較多；只是中場域斯(Wirtz)、阿歷斯麥阿里士打(Alexis Mac Allister)及箭頭艾斯迪基(Ekitike)俱曾錯失入球機會，加上對方門將全場作出7次撲救，令紅軍敗走而回。

伊傑迪基儲叉足電 帥位受壓的紅軍主帥史洛治(Slot)，上仗「臨尾香」被熱刺逼和一役，正選陣容先收起穆罕默德沙拿(Mohamed Salah)及伊傑迪基(Hugo Ekitike)；下半場又換走域斯，擺明出擊箭頭在今場歐聯。上仗歐聯作客缺陣的一號門將艾利臣比加(Alisson Becker)已在聯賽復出，防線穩健度可投信心一票。 再者，以紅軍季內在歐聯曾打敗西甲雙雄馬德里體育會及皇家馬德里的賽績，今場要突破上屆在同一階段受挫巴黎聖日門出局，主場淨勝2球以上躋身八強，仍可看好。

加拉塔沙雷對上一次打入歐聯八強，已是2000/01年度，球隊在國內勢頭強勁，聯賽榜一直放領；不過球隊不單在土超作客戰績稍遜，情況在歐戰大舞台更明顯，早前在大聯賽4戰作客1勝3負只曾擊敗荷甲褪色勁旅阿積士，上圈淘汰圈附加賽在主場5比2領先祖雲達斯下，次回合作客反輸0比3，全靠戰至加時人多打人少的優勢浮現，攻入2球得以淘汰對手。 奧森漢歐戰打折 孭重飛的「非洲天王」域陀奧森漢(Victor Osimhen)貴為這支土超班霸的歐聯首席射手，但其實對上6場歐戰法定時間0入球；今場受到紅軍中路守將嚴密監視，或會大大削弱客軍的反撲能力。