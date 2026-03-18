歐聯｜巴塞強闖關「卡」吼大

剛在本土聯賽取勝的巴塞隆拿及紐卡素，香港時間周三深夜於歐聯16強次回合再碰頭；以巴塞今屆歐戰主場攻力銳利，實無懼善打快擊的紐記，入球中位數[3.5]球「大」盤，值博率更高。（球賽編號5733，3月19日01:45開賽)
西甲「一哥」巴塞隆拿剛在西甲主場以5比2勇破西維爾，其中拉芬夏比洛尼(Raphael Belloli)大演帽子戲法。球隊該仗先收起新星拉明耶馬(Lamine Yamal)及中場主力加維(Gavi)兩主將，在球隊攻入5球後，二人才先後被派出場，輕抒腳頭。另外拉舒福特(Marcus Rashford)及費明盧比斯(Fermin Lopez)在今屆賽事均已各入5球，是球隊歐聯並列首席射手，今場隨時候命。
巴塞攻力強犧牲防守
巴塞對上一場歐聯主場贏哥本哈根4比1，面對牌面偏弱球隊不會留手。球隊季內兩戰作客紐卡素錄得1勝1和，包括上仗16強首回合靠拉明耶馬補時入12碼保住不敗；以球隊季內歐戰場場失波，今場牌面秤先之餘亦難保不失。
紐卡素上仗英超作客以1比0力挫車路士，大戰前壯行色。「黑白兵團」在歐聯聯賽階段作客特色以攻代守，場場入波，突擊威力不俗；淘汰圈附加賽到訪阿塞拜疆的卡拉巴克大炒6比1，今年1月作客巴黎聖日耳門亦能逼和對手，抗壓力不俗。球隊近仗改用蘭斯達爾(Ramsdale)把關，只是中路守將保治文(Botman)及丹般恩(Dan Burn)同樣是身形高大轉身慢，面對巴塞兩翼快速推進，不易抵擋。
紐卡素同樣擁有反擊能手安東尼哥頓(Anthony Gordon)及哈維班尼斯(Harvey Barnes)；而高大中鋒禾達美迪(Woltemade)可針對巴塞防守高空波偏弱的死穴，以客軍近期進攻模式多變，今場以突擊制敵，望在魯營完成壯舉。
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