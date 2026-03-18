歐聯｜巴塞強闖關「卡」吼大

剛在本土聯賽取勝的巴塞隆拿及紐卡素，香港時間周三深夜於歐聯16強次回合再碰頭；以巴塞今屆歐戰主場攻力銳利，實無懼善打快擊的紐記，入球中位數[3.5]球「大」盤，值博率更高。（球賽編號5733，3月19日01:45開賽)

西甲「一哥」巴塞隆拿剛在西甲主場以5比2勇破西維爾，其中拉芬夏比洛尼(Raphael Belloli)大演帽子戲法。球隊該仗先收起新星拉明耶馬(Lamine Yamal)及中場主力加維(Gavi)兩主將，在球隊攻入5球後，二人才先後被派出場，輕抒腳頭。另外拉舒福特(Marcus Rashford)及費明盧比斯(Fermin Lopez)在今屆賽事均已各入5球，是球隊歐聯並列首席射手，今場隨時候命。