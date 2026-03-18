歐聯｜阿仙奴主場贏利華古遜晉級　曼城車路士次回合再輸

歐聯16強的次回合，阿仙奴在主場以2:0擊敗德甲的利華古遜，兩回合以3:1淘汰對手，將與葡萄牙的士砵亭在八強碰頭。而另外兩支大比數落後的英超球隊，車路士與曼城次回合再輸，被巴黎聖日耳門及皇家馬德里淘汰。
首回合作客迫和對手，兵工廠次回合主場爭取贏波晉級。阿仙奴上半場已強攻對手爭取入球，但在利華古遜門將巴拉斯域（Janis Blaswich）的多番撲救下，要到36分鐘才由伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）轉身的抽射，為兵工廠打開紀錄。阿仙奴在下半場繼續爭取機會，在63分鐘由迪格蘭賴斯（Declan Rice）禁區頂把握機會射入，為球隊拉開2:0。阿仙奴之後有夏維斯（Kai Havertz）將球撞入網，不過在視像助理裁判（VAR）協助下，確認夏維斯犯規在先，入球無效。不過阿仙奴維持2:0的比數完場，總比數以3:1晉身八強。
阿仙奴對利華古遜精華
至於另外兩支英超球隊，首回合落後0:3的曼城，主場迎戰西甲的皇家馬德里，在20分鐘有貝拿度施華（Bernardo Silva）手臂擋出對手射門，球證在VAR協助後，判罰12碼，並將他紅牌驅逐。皇馬22分鐘由雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）12碼操刀射入，令皇馬次回合領先。艾寧夏蘭特（Erling Haaland）雖然在41分鐘追平。下半場皇馬雖然有多次機會，亦有多次將球放入網，不過都因為犯規和越位而無效，直到下半場補時的3分鐘，雲尼斯奧斯終於為皇馬再度射成2:1。皇馬以2:1贏波後，兩回合贏5:1晉身八強。
士砵亭加時擊敗黑馬波杜基林特
首回合輸2:5的車路士，主場再戰聖日耳門。但是PSG由基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）、巴特利巴高拿（Bradley Barcola）以及辛尼馬約魯（Senny Mayulu）各入一球，以3:0再贏多次車路士，總比數以8:2將藍戰士淘汰。另外一場的16強，葡萄牙的士砵亭克服首回合作客挪威的波杜基林特輸0:3的劣勢，法定90分鐘以3:0取勝，總比數追平3:3要進入加時。士砵亭加時再入2球，以5:0擊敗今屆黑馬的波杜基林特，總比數贏5:3反勝，八強對阿仙奴。