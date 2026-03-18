歐聯｜阿仙奴主場贏利華古遜晉級　曼城車路士次回合再輸

歐聯16強的次回合，阿仙奴在主場以2:0擊敗德甲的利華古遜，兩回合以3:1淘汰對手，將與葡萄牙的士砵亭在八強碰頭。而另外兩支大比數落後的英超球隊，車路士與曼城次回合再輸，被巴黎聖日耳門及皇家馬德里淘汰。

首回合作客迫和對手，兵工廠次回合主場爭取贏波晉級。阿仙奴上半場已強攻對手爭取入球，但在利華古遜門將巴拉斯域（Janis Blaswich）的多番撲救下，要到36分鐘才由伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）轉身的抽射，為兵工廠打開紀錄。阿仙奴在下半場繼續爭取機會，在63分鐘由迪格蘭賴斯（Declan Rice）禁區頂把握機會射入，為球隊拉開2:0。阿仙奴之後有夏維斯（Kai Havertz）將球撞入網，不過在視像助理裁判（VAR）協助下，確認夏維斯犯規在先，入球無效。不過阿仙奴維持2:0的比數完場，總比數以3:1晉身八強。