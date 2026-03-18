塞內加爾被褫奪非洲國家盃冠軍　拒交還獎盃向體育仲裁法院上訴（更新）

【18:00更新】塞內加爾足協發表聲明，表示已決定向國際體育仲裁法院（CAS）提出上訴。他們批評有關的裁決並不是正義和不能接受，損害非洲足球聲譽。塞國足協的秘書長更表示不會交出冠軍獎盃：「非洲足協是腐敗的，這決定引發全球的憤慨。塞內加爾足協主席正與各方協調，這場抗爭不會結束。我向所有塞內加爾人民保證，塞內加爾擁有冠軍的資格，勝利必將屬於我們。獎盃不會離開我們的國家。」

非洲足協（CAF）就今年1月的非洲國家盃決賽，作出最新的裁決。指原冠軍的塞內加爾，因為在比賽末段拉隊離場，令比賽中斷17分鐘，最終判塞內加爾落敗，褫奪其冠軍資格，並由摩洛哥代替。

摩洛哥足協在早前就CAF的裁決作出上訴，根據CAF的最新判決聲明指，認同摩洛哥的觀點，指塞內加爾「宣布放棄決賽的比賽」因此判摩洛哥以3:0勝出。CAF指出，塞內加爾球員的行為，違反了非國盃規章的第82條「如果球隊在比賽法定結束時間前，在未經球證許可拒絕比賽或離開場地，這會被認為落敗或在比賽出局」，並根據規章的第84條「任何球隊違反第82條，將被判出局或輸0:3」。

摩洛哥足協在判決後聲明表示，上訴並非挑戰球隊的比賽水平，而是為了賽事的規章得以執行，他們指：「摩洛哥足協重申其致力於尊重規則、確保比賽框架清晰明確以及維護非洲賽事尊嚴。足協也希望鼓勵所有參加本屆非洲國家盃的國家。」