NBA｜雷霆作客贏魔術　率先取得季後賽資格

上屆總冠軍的奧克拉荷馬城雷霆，率先鎖定季後賽的資格。球隊作客以113:108擊敗奧蘭多魔術，取得9連勝，並提前13場獲得季後賽席位。至於排在雷霆之後的聖安東尼奧馬刺，作客大勝薩克拉門托帝王132:104，而東岸領先的底特律活塞，作客以130:117贏華盛頓巫師。
賽前保持8連勝，雷霆作客奧蘭多，上半場一度拉開過18分，但之後被魔術追回，半場僅領先1分。第3節比賽，魔術一度反先過7分，但末段被雷霆追回並反先。最終雷霆保持領先優勢，以113:108擊敗魔術。基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今場交出40分，將自己連續得分20分以上的紀錄延續至129場，中鋒赫頓史丹（Isaiah Hartenstein）連續3場未有得分，不過今場他貢獻7個籃板及8次助攻。雷霆9連勝後，以54勝15負在西岸繼續領先，並成為首支取得季後賽資格的隊伍。
奧蘭多魔術對奧克拉荷馬城雷霆精華
馬刺作客大勝帝王
西岸第2的馬刺，也接近獲得季後賽資格。球隊作客在雲班耶馬（Victor Wembanyama）取得18分及8個籃板下，以132:104大膀帝王，球隊目前以51勝18負，落後雷霆3場。而東岸的活塞，雖然有根寧咸（Cade Cunningham）在比賽初後傷出，不過在謝倫杜蘭（Jalen Duren）取得36分及12個籃板下，活塞以130:117輕取巫師，活塞目前戰縯49勝19負。
同日的比賽，夏洛特黃蜂主場136:106大炒邁亞密熱火；紐約人主場以136:110擊敗印第安納溜馬；克羅夫蘭騎士，作客123:116贏密爾沃基公鹿；明尼蘇達木狼116:104主場贏鳳凰城太陽；丹佛金塊主場贏費城76人124:96。