NBA｜雷霆作客贏魔術　率先取得季後賽資格

上屆總冠軍的奧克拉荷馬城雷霆，率先鎖定季後賽的資格。球隊作客以113:108擊敗奧蘭多魔術，取得9連勝，並提前13場獲得季後賽席位。至於排在雷霆之後的聖安東尼奧馬刺，作客大勝薩克拉門托帝王132:104，而東岸領先的底特律活塞，作客以130:117贏華盛頓巫師。

賽前保持8連勝，雷霆作客奧蘭多，上半場一度拉開過18分，但之後被魔術追回，半場僅領先1分。第3節比賽，魔術一度反先過7分，但末段被雷霆追回並反先。最終雷霆保持領先優勢，以113:108擊敗魔術。基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今場交出40分，將自己連續得分20分以上的紀錄延續至129場，中鋒赫頓史丹（Isaiah Hartenstein）連續3場未有得分，不過今場他貢獻7個籃板及8次助攻。雷霆9連勝後，以54勝15負在西岸繼續領先，並成為首支取得季後賽資格的隊伍。