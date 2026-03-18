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體育
出版：2026-Mar-18 15:25
更新：2026-Mar-18 15:25

英超｜獨立小組證VAR犯錯　漏判12碼令白禮頓不敵阿仙奴

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白禮頓對阿仙奴的比賽，英超賽會的小組認為球證及VAR漏判12碼。(路透社)

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英超的比賽關鍵事件小組（KMI）指，在本月初的英超比賽，白禮頓0:1不敵阿仙奴中，視像助理裁判（VAR）走漏了一次判罰阿仙奴的12碼，

獨立的英超KMI小組審視了白禮頓對阿仙奴的比賽，指出在上半場的補時3分鐘，白禮頓在左路傳中時，中場的麥斯韋化（Mats Wieffer）在禁區被阿仙奴的加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）拉跌，球證卡雲拿治（Chris Kavanagh）讓比賽繼續，而VAR球證沙利斯貝利（Michael Salisbury）亦認為過程沒有問題而未有介入。KMI小組審視後，以4:1裁定事件應判罰12碼，並以3:2裁定VAR的漏判。判決指：「馬天尼利沒有看着皮球，拉着進入禁區的韋化，阻止白禮頓球員觸球的機會。」而沙利斯貝利也曾在去年12月的比賽，漏判過愛華頓應得的12碼。

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在同一輪比賽，小組亦認為列斯聯在不敵新特蘭的比賽，也應獲得1次12碼。小組同時指出，在紐卡素主場對曼聯的比賽，積及藍斯（Jacob Ramsey）被罰的第2面黃牌是錯誤，球證在上半場補時指藍斯「插水」，但小組以3:2的投票，指藍斯的左腳當時似乎是滑倒，而並非有意欺騙球證。根據KMI的審視，今個賽季英超已有18次VAR的錯誤，已追平去季數字，不過仍比2022至23年及2023至24年賽季少。

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