歐霸｜米迪蘭特「細」守森林

「丹超二哥」米迪蘭特在周四深夜，於歐霸16強次回合迎戰英超諾定咸森林，以主隊今屆賽事在地頭防守極穩，首回合又領先1比0；加上森林後顧聯賽護級大戰，米軍今場仍可穩中求勝，入球中位數[2.5]「細」盤可先捧。(球賽編號5837，3月20日01:45開賽)

米迪蘭特上次交手憑後備的趙圭成尾段頭槌入波，小勝森林，如今返回主場絕對有條件踢防守反擊；該隊在大聯賽階段主場4仗全勝兼有3場保持清白之軀。球隊縱然今場缺少受傷主力後衛奇雲麥巴布(Kevin Mbabu)；但由前英超中場菲臘標寧(Philip Billing)領導下可穩中求勝。