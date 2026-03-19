歐霸｜米迪蘭特「細」守森林

「丹超二哥」米迪蘭特在周四深夜，於歐霸16強次回合迎戰英超諾定咸森林，以主隊今屆賽事在地頭防守極穩，首回合又領先1比0；加上森林後顧聯賽護級大戰，米軍今場仍可穩中求勝，入球中位數[2.5]「細」盤可先捧。(球賽編號5837，3月20日01:45開賽)
米迪蘭特上次交手憑後備的趙圭成尾段頭槌入波，小勝森林，如今返回主場絕對有條件踢防守反擊；該隊在大聯賽階段主場4仗全勝兼有3場保持清白之軀。球隊縱然今場缺少受傷主力後衛奇雲麥巴布(Kevin Mbabu)；但由前英超中場菲臘標寧(Philip Billing)領導下可穩中求勝。
森林決心成疑
森林連同剛戰聯賽主場悶和富咸，累計6場不勝僅入4球，上回合交手盡用伊戈捷西斯(Igor Jesus)、基比斯韋特(Gibbs White)及赫臣奧杜爾(Hudson-Odoi)攻堅，一樣顆粒無收。球隊現時排英超尾四，歐戰過後將於周日聯賽出訪尾五的熱刺，合演護級大戰，今場作客米迪蘭特取勝決心成疑。當然，森林於今屆歐霸淘汰圈附加賽能夠在客場三破費倫巴治大門，主因對方主力中堅上半場早段傷出才有機可乘；如今森林狀態低迷下，面對守力較強的米迪蘭特，要重演上圈這一幕不易。
米迪蘭特本月4戰不論勝負，全開總入球2球或以下，踢法穩陣；主場之利下更有足夠條件踢反擊足球，投注策略可先取入球「細」盤，進取可冷敲主勝。
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