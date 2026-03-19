歐霸｜維拉求洗頹風 主場反彈有里

阿士東維拉近期在英超走勢持續下滑，周四深夜在歐霸16強次回合主場迎擊法國里爾，必進取求雙殺對手晉級，重振士氣，主勝可熱捧。(球賽編號FB5829，3月20日04:00開賽)
維拉近期在英超遇上麻煩，上仗1比3不敵曼聯後，近4場聯賽只得1和3負，跌出三甲之餘，比第5、6位的利物浦及車路士只多2及3分。球隊若然季尾無法保住前五名，來屆重返歐聯，將損失高達1億歐元(約9億港元)收益，令部分主力包括攻中摩根羅渣士(Morgan Rogers)及奧尼屈堅斯(Ollie Watkins)有機會被賣走，紓減財政壓力。據報球會在上仗賽後召開危機會議，曾為西甲球隊4奪歐霸的名帥艾馬利(Emery)，地位亦非不可撼動。
當然球隊只要在歐霸成功封王，將一如上屆另一英超隊熱刺，直取歐聯入場券；維拉季尾雙線發展，同樣重要。球隊上周中作客里爾憑奧尼屈堅斯一次突擊頭槌建功，小勝1比0而回，正是球隊近6場唯一勝仗。今場賽前大好消息是創造力強的中場隊長約翰麥甘尼(John McGinn)，已在上仗鬥曼聯傷癒首次擔正，今場有力助球隊延續季內歐霸主場4戰全勝佳績，殺入8強。
基奧特留力踢歐霸
里爾上仗主場交手排出進取的4-3-3陣式，開局虎虎有威，奈何包括39歲的「神鋒」基奧特(Giroud)等球員錯失入球機會，最終反被對手突擊攻陷。球隊雖然剛戰法甲作客憑兩位活力十足的進攻好手、箭頭費蘭迪斯柏度(Fernandez-Padro)及攻中哈干哈拉特臣(Hakon Haraldsson)建功，2比1打敗雷恩止跌；而基奧特為留力踢歐霸，只在該仗尾段入場輕抒腳頭。
只是里爾在歐霸淘汰圈附加賽作客，曾以1比0擊敗實力不強的貝爾格萊德紅星，累計季內歐戰作客5戰只入3球；今場作客只怕焗攻不成，被這支歐霸奪標大熱的英超隊雙殺。
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