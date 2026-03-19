歐霸｜維拉求洗頹風 主場反彈有里

維拉近期在英超遇上麻煩，上仗1比3不敵曼聯後，近4場聯賽只得1和3負，跌出三甲之餘，比第5、6位的利物浦及車路士只多2及3分。球隊若然季尾無法保住前五名，來屆重返歐聯，將損失高達1億歐元(約9億港元)收益，令部分主力包括攻中摩根羅渣士(Morgan Rogers)及奧尼屈堅斯(Ollie Watkins)有機會被賣走，紓減財政壓力。據報球會在上仗賽後召開危機會議，曾為西甲球隊4奪歐霸的名帥艾馬利(Emery)，地位亦非不可撼動。

當然球隊只要在歐霸成功封王，將一如上屆另一英超隊熱刺，直取歐聯入場券；維拉季尾雙線發展，同樣重要。球隊上周中作客里爾憑奧尼屈堅斯一次突擊頭槌建功，小勝1比0而回，正是球隊近6場唯一勝仗。今場賽前大好消息是創造力強的中場隊長約翰麥甘尼(John McGinn)，已在上仗鬥曼聯傷癒首次擔正，今場有力助球隊延續季內歐霸主場4戰全勝佳績，殺入8強。