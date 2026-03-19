歐聯｜利物浦主場大勝晉級　紐卡素次回合大敗出局

歐聯16強次回合，英超球隊6隊中有4隊要出局。其中利物浦主場以4:0大勝土耳其的加拉塔沙雷，兩回合贏5:1，與阿仙奴成為晉級的2支球隊。而熱刺在首回合大敗後，回到主場雖然以3:2擊敗馬德里體育會，但總比數仍輸5:7被淘汰。至於首回合賽和巴塞隆拿的紐卡素，作客輸2:7，兩回合以3:8出局。

首回合6支英超隊伍沒有1隊贏波，次回合阿仙奴在周二（17日）已經晉級，曼城及車路士就出局。周三輪到利物浦、熱刺及紐卡素出擊。紅軍首回合以0:1不敵加拉塔沙雷，回到晏菲路就強攻對手。蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai ）在25分鐘為利物浦先開紀錄，之後紅軍在上半場補時獲得12碼，但是穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）射失，半場利物浦僅1球領先。不過換邊後，射手的伊傑迪基（Hugo Ekitike）在51分鐘就把握機會拉開比數，加上賴恩格雲貝治（Ryan Gravenberch）在2分鐘後再下一城，令利物浦拉開3球，而沙拿在62分鐘將功補過，令利物浦主場反勝4:0，同時也成為首位在歐聯攻入50球的非洲球員。利物浦總比數以4:1晉級，八強會對巴黎聖日耳門。