歐聯｜利物浦主場大勝晉級　紐卡素次回合大敗出局

歐聯16強次回合，英超球隊6隊中有4隊要出局。其中利物浦主場以4:0大勝土耳其的加拉塔沙雷，兩回合贏5:1，與阿仙奴成為晉級的2支球隊。而熱刺在首回合大敗後，回到主場雖然以3:2擊敗馬德里體育會，但總比數仍輸5:7被淘汰。至於首回合賽和巴塞隆拿的紐卡素，作客輸2:7，兩回合以3:8出局。
首回合6支英超隊伍沒有1隊贏波，次回合阿仙奴在周二（17日）已經晉級，曼城及車路士就出局。周三輪到利物浦、熱刺及紐卡素出擊。紅軍首回合以0:1不敵加拉塔沙雷，回到晏菲路就強攻對手。蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai ）在25分鐘為利物浦先開紀錄，之後紅軍在上半場補時獲得12碼，但是穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）射失，半場利物浦僅1球領先。不過換邊後，射手的伊傑迪基（Hugo Ekitike）在51分鐘就把握機會拉開比數，加上賴恩格雲貝治（Ryan Gravenberch）在2分鐘後再下一城，令利物浦拉開3球，而沙拿在62分鐘將功補過，令利物浦主場反勝4:0，同時也成為首位在歐聯攻入50球的非洲球員。利物浦總比數以4:1晉級，八強會對巴黎聖日耳門。
利物浦對加拉塔沙雷精華
至於其餘2支英超隊伍就出局，其中首回合輸2:5的熱刺，主場再戰馬體會。高路梅安尼（Randal Kolo Muani）在30分鐘為熱刺打開紀錄，半場領先1:0。但是祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）換邊後2分鐘為客隊扳平，而沙維西蒙斯（Xavi Simons）在52分鐘為熱刺再度領先，不過大衛漢斯高（David Hancko）在75分鐘再為馬體會追回比數，到90分鐘熱刺獲得12碼，沙維西蒙斯射入，令熱刺主場以3:2贏波，不過球隊總比數仍輸5:7出局。
熱刺次回合贏波挽面子
首回合被巴塞隆拿迫和的紐卡素，次回合就未能再把握到機會。球隊上半場兩度追平，但上半場補時被罰12碼，耶馬爾為巴塞射入成3:2。換邊後巴塞再入4球，最終次回合大勝7:2，兩回合以8:3淘汰紐卡素，八強與馬體會進行西班牙的內訌戰。至於德甲的拜仁慕尼黑，首回合作客大勝阿特蘭大6:1之後，次回合主場再贏4:1，射手哈利卡尼（Harry Kane）梅開二度，個人歐聯攻入50球，兩回合以10:2淘汰對手，將與皇家馬德里爭入四強，而意甲球隊今屆16強全部止步。