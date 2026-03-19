NBA｜雷霆大破籃網10連勝　湖人作客雙殺火箭

奧克拉荷馬城再取得10連勝，在作客布魯克林籃網的比賽，基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）延續個人的連續得分20分的場數紀錄，協助雷霆以121:92大勝籃網。至於洛杉磯湖人作客侯斯頓火箭，以124:116再贏多次，連續2場作客火箭取勝。

早已獲得季後賽資格的雷霆，面對東岸提前出局的籃網。首節籃網20投得4中得11分，並落後17分，而第2節也未見起色，半場僅24分成為NBA史上第2低的半場得分。比賽也是一面倒雷霆控制，在半場取得16分之下，阿歷山大第3節再入4分就休息，當時雷霆已經領先38分。雷霆在第3節帶開過全場最多的42分後，第4節完全是「垃圾時間」，最終雷霆輕鬆贏121:92。阿歷山大取得20分，令自己的連續取得20分紀錄延續至130場，而雷霆得分最多是後備的麥凱恩（Jared McCain），個人攻入26分。雷霆連贏10場後，目前戰績是55勝15負。