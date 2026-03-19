歐聯｜西班牙球隊大勝　西甲主席稱洗錢叻過英超

歐聯16強的3個對賽都是西甲球隊與英超的對壘，西甲球隊全數大勝英超過關，令到八強英超由原本6隊變2隊，西甲卻是維持3隊入八強。西甲主席泰巴斯（Javier Tebas）就指，西甲球會在消費方面比英超更精明。

皇家馬德里在周二（17日）以總比數5:1淘汰曼城，巴塞隆拿就以8:3擊敗紐卡素，而馬德里體育會亦以總比數7:5淘汰熱刺，令西甲3支球隊齊齊在16強擊敗英超隊伍晉級。泰巴斯因此也自言西甲在轉會花費比英超有效率：「這不是我說，是報告說的。在收購球員最有效率的球隊是在西班牙，事實就是如此。這裡有很多例子，就像安東尼馬菲奧斯（Antony），曼聯的轉會費以及貝迪斯在他身上的轉會費。有幾多英超球會簽入的球員，到最後來到這裡呢？在我意見，就是這樣（更有效率）。而且西班牙的足球模式，更重視青訓，我們不需要這些開銷。」