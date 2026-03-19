桌球｜擁香港居留權卓林普逃離杜拜　暫居曼谷稱「無家可歸」

現世界排名第一的桌球手卓林普（Judd Trump），因應伊朗局勢從阿聯酋的杜拜撤離，目前暫居泰國。這位擁有香港居民資格的英國球手，在近日向英國的《太陽報》表示，自己目前「無家可歸」，並在物色新居所。

因應中東的局勢緊張，原本在杜拜居住的卓林普已離開中東，現時在江西的玉山出席世界公開賽的比賽。此前他向《太陽報》表示：「我已經離開（杜拜）了，所以去了曼谷。是的，目前情況還不太明朗。我暫時不想回去，怕萬一被困在那裡怎麼辦。我現在正在找新的住處。我暫時會住在曼谷。那裡的訓練條件很好，照顧得很好，現在只能見步行步。我哥哥之前被困在杜拜一段時間，情況不太好。還好他現在已經出來了，希望一切會好轉。」