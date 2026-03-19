國際反禁藥組織推遲禁元首出席賽事討論　延至世界盃後

國際反禁藥組織（WADA）將原本打算討論，有關於禁止拒絕支付會費的國家元首出席體育活動的動議，現推遲至世界盃後才討論。令到這項有機會令組織禁止美國總統特朗普（Donald Trump）出席世界盃的議案，避免可能造成的一場尷尬。

WADA在周二（17日）將原本的有關議程，推遲至9月才在會議上討論，這將避開了今夏舉行的世界盃。有關的議案是因應WADA的會員國拒絕付款，當中美國在2023年開始拒絕向WADA支付會費，有關扣押會費的決定橫跨拜登（Joe Biden）及特朗普的任期。主要是美國方面抗議WADA在處理中國游手藥檢「肥佬」的處理方式，當中涉及730萬美元的撥款。而有關的議案，仍會有機會對2028年的洛杉磯奧運造成影響，但是WADA是否有最終權力去阻止國家元首出席，又是另一個問題。