英冠樸茨茅夫主席警告　英格蘭低組別聯賽將面臨財政災難

英格蘭聯賽的收支不平衡響起警號。英冠球會樸茨茅夫的主席艾斯拿（Michael Eisner）發出警告，隨着英冠多支球隊的財務報告出現虧損，英冠聯賽可能面臨財政災難。

樸茨茅夫公布的2024至25年球會財務報告，虧損436萬英鎊，與侯斯的4,170萬英鎊及榜首高雲地利城的2,160萬英鎊為低，但是作為前迪士尼行政總裁的艾斯拿仍然發出警告，擔憂英格蘭足球在英超過收入所遮蓋下，忽視了低組別聯賽的財政危機。他表示：「這裡有一片暗雲濃罩着英格蘭足球的金字塔，在我看來這是有可能倒塌至僅得英超能存活下來。每一支英冠球會今年都蝕錢，在2023至24年球季全部24隊合共的虧損就有4.11億美鎊。長遠在這系統之下，沒有球會可以生存，災難將會發生。」