英冠樸茨茅夫主席警告　英格蘭低組別聯賽將面臨財政災難

英格蘭聯賽的收支不平衡響起警號。英冠球會樸茨茅夫的主席艾斯拿（Michael Eisner）發出警告，隨着英冠多支球隊的財務報告出現虧損，英冠聯賽可能面臨財政災難。
樸茨茅夫公布的2024至25年球會財務報告，虧損436萬英鎊，與侯斯的4,170萬英鎊及榜首高雲地利城的2,160萬英鎊為低，但是作為前迪士尼行政總裁的艾斯拿仍然發出警告，擔憂英格蘭足球在英超過收入所遮蓋下，忽視了低組別聯賽的財政危機。他表示：「這裡有一片暗雲濃罩着英格蘭足球的金字塔，在我看來這是有可能倒塌至僅得英超能存活下來。每一支英冠球會今年都蝕錢，在2023至24年球季全部24隊合共的虧損就有4.11億美鎊。長遠在這系統之下，沒有球會可以生存，災難將會發生。」
他續指：「如果控制着足豉金字塔頂層到底部的各方面，不盡力讓足球產業能有更永續的發展，那麼這些暗雲將帶來難以想像的巨額虧損。我們需要有效控制球員薪酬成本，真正重視媒體收入平均分配，並讓英格蘭足球像其他體育項目一樣，在直播和串流媒體的商業化取得更大發展。我們的大家庭正迎難而上，但是如果我是樸茨茅夫的死忠球迷，我會大聲疾呼，要求改革現有體制，以保護這項美麗的運動、我們的球會以及他所在的社區，能造福子孫後代。」樸茨茅夫在上個賽季的收入幾乎增加一倍至2,450萬英鎊，但同時因為升班後的開支，已幾乎抵銷有關收入。樸茨茅夫目前在英冠排20，仍要為留在英冠而努力。