NBA｜金塊主場 誓阻速龍4連勝

金塊日前常規賽出戰灰熊，盡遣主力仍爆冷輸118比125，包括全能中鋒尤基治(Jokic)及得分主力後衛謝武梅利(Jamal Murray)，二人已打出水準；尤基治貢獻「雙雙」的29分14籃板，但同時亦有10次失誤，反映球員在這場「背靠背」賽期第2場，體力下降影響表現。至於謝武梅利同場交出19分12助攻，可惜金塊板凳欠缺得分能力，以致兩名主將孭起更多上陣時間，體能一時未能回復。

多倫多速龍挾3連勝氣勢，香港時間周六早上進行的NBA常規賽5連作客的第2場，到訪丹佛金塊。主隊金塊剛戰爆冷負孟菲斯灰熊，能否及時回勇阻止強勢中的速龍，兩大主將表現將續成焦點。(ViuTv99台3月21日09:00開賽）

金塊目前於西岸僅僅進入直接季後賽資格界線，餘下賽程仍要打醒精神，避免跌落附加賽區域；以他們之前兩仗主場分別贏侯斯頓火箭及費城76人，今場當然無懼速龍進襲。

速龍日前作客到季中成績下滑的芝加哥公牛，大勝139比109，全隊有7名球員得分雙位數，包括前鋒英格林(Ingram)及RJ巴歷特(RJ Barrett)分別獨取18分及23分；而正選5名球員上陣時間都限制在30分鐘內，反映贏來輕鬆，以戰養戰準備今場大戰金塊。目前在東岸居前列的速龍，今季作客戰績為20勝13負；今場對金塊是他們5連作客的第2場，亦是出訪西岸之旅的第1場，轉戰西岸高度考驗球員的體能，也是今場勝負的要點之一。