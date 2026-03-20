西甲｜射手回歸 強鋒對決 馬德里打吡開「大」騷

西甲三雄齊齊在周中歐聯闖關，霸佔歐聯八強其中三席，再現西甲盛世；其中兩支來自馬德里的勁旅，將在今輪西甲合演壓軸好戲，由皇家馬德里主場火併馬德里體育會。兩軍射手磨刀霍霍準備就緒，雙方近年交手慣演入球騷，今場「大」盤值得捧場！ (球賽編號FB5915，3月23日04:00開賽)

皇馬周中歐冠作客以2比1打敗英超強豪曼城，兩回合大勝5比1晉級，盡顯霸氣。這支15屆歐聯冠軍目前在西甲排名次席，落後「一哥」宿敵巴塞隆拿4分，在只餘最後10輪下，沒有太多失分空間；臨時教頭艾比路亞(Arbeloa)為未來而戰決不保留，今場精銳盡出爭勝。

事實上，皇馬早在歐聯已收到好消息，首席球星基利安麥巴比(Kylian Mbappe)擺脫膝傷，以後備身分復出，為今場大戰作熱身。此外，「銀河艦隊」在對曼城之役，有超過大半場打多一人，相對耗力較少；加上今場回師主場出戰，必會大踢進攻足球。唯一隱憂是主力門將泰拔高圖爾斯(Thibaut Courtois)在歐聯傷出，今場由副選的盧寧(Lunin)把關，稍嫌未夠穩陣。