英超｜愛華頓硬淨 擋「車」格

剛在歐聯16強慘烈出局的車路士，周六深夜回到英超到訪中上游的愛華頓，只怕車仔連場硬仗後，主力球員體力消耗甚巨，士氣亦平平；相反愛華頓以逸待勞，今場「讓球主客和」[+1]主勝值得捧場。(球賽編號FB5913，3月22日01:30開賽)

車路士歐聯兩戰上屆盟主巴黎聖日耳門，結果首回合2比5敗走，主場次回合更輸0比3，累計已3連敗；過去兩仗主場亦顆粒無收，一眾攻擊主將包括祖奧柏度及高爾彭馬狀態一般。後備戰將阿歷真度加拿祖利安戴納，遇上強敵表現隱形，無法為藍戰士破局。車路士後防漏洞亦多，門將羅拔山齊士常輸大意波，後備門將菲臘佐真遜、後衛杜利奧查洛巴及隊長列斯占士齊入傷兵營；領隊羅仙尼亞受壓下被逼變陣，防線缺主將更易出錯。